İran’daki savaşın 5’nci ayında market fiyatlarını sosyal medyada paylaşan bir içerik üreticisinin videosu sosyal medyada yankı uyandırdı. Türkiye’de 1 kilogram dana etinin fiyatı 900 lirayı geçerken, aynı etin İran’da 420 liraya satıldığı görüldü. Tavuk etinde de durum benzer. Türkiye’de 1 kilogram tavuk kanat 400 liraya satılırken İran’da sadece 85 liraya satılıyor. Paylaşılan videoya göre Türkiye’de 35 liraya satılan makarnanın fiyatı İran’da 17 lirayken Türkiye’de ortalama 1500 lira olan 5 litre zeytinyağı İran’da 860 liraya, Türkiye’de 60 liraya satılan bir kilogram şeker ise 30 liraya satılıyor. 4 KAT FARK VAR Market fiyatları arasındaki fark 4 kata kadar çıkarken sosyal medya kullanıcıları videoyu izleyince “Biz mi savaştayız onlar mı” sorusunu sordu.

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