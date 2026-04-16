Tarım ülkesi olan Türkiye bu kışı yüzde 200’ü aşan zamlar ve sebze meyvede 300 lirayı aşan kilogram fiyatları ile geride bırakırken, savaştaki İran Tebriz’de ise bazı fiyatlar Türkiye’nin 4’te 1’i seviyesinde. Sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler ile Türkiye’den daha yüksek gıda enflasyonuna sahip İran’da domatesten bibere, patlıcandan portakala kadar pek çok üründe fiyatların daha uygun olduğuna dikkat çeken CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, “Türkiye değil, İran savaşta. Bizim soframızdaki yangın, bombalamalardan kaynaklanmıyor. Hatırlayın, tanzim satış kuyrukları savaştan önce vardı. Bunun tek sorumlusu AKP’nin tarım politikaları” diye konuştu.

SAVAŞ TEZGAHA UĞRAMAMIŞ

Salıcı, Tümen cinsinden fiyatları Türk Lirası’na çevirerek yaptığı hesaplamada, Türkiye’de 155 lira olan bir kilogram dolmalık biberin İran’da 33 lira, 75 lira olan bir kilogram kabağın İran’da 25 lira, Türkiye’de 69.9 liradan satışa sunulan bir kilogram patlıcanın ise İran’da 6.5 liradan satışa sunulduğunu kaydetti.

İran’da 14 lira olan bir kilogram patatesin Türkiye’de 21.5 liradan, 26.8 lira olan portakalın ise yine Türkiye’de 49 liradan satışa sunulduğunu aktaran Salıcı, şöyle devam etti: “Domatesin fiyatını da CNN Türk’ün İran haberlerinde izledik. İran’da 16 lira. Türkiye’de en az 100 lira. 200’lere kadar çıkıyor. İran’da gıda enflasyonu yüzde 57.9. Türkiye’de TÜİK’in makyajlı hesabıyla bile yüzde 32.3. İran’da 16 liralık domates yüzde 58 artınca 25 lira olur. Türkiye’de 100 liralık domates yüzde 32 artınca 132 lira olur.”

‘Coğrafya kaderdir kötü yönetim değil’

İran’da asgari ücretin 120 dolar, Türkiye’de 625 dolar seviyelerinde olduğunu belirten CHP’li Oğuz Kaan Salıcı, “Asgari ücretlinin satın alma gücüne baksak dahi, fiyatlar yaklaşık 5’te 1’i olmalı. Asgari ücret Türkiye’de 280 kilogram, İran’da 335 kilogram domates alabiliyor. İran’da 55 kilogram daha fazla. Türkiye değil, İran yıllardır ağır yaptırımlar altında. İran, uluslararası finans sisteminden dışlanmış, Türkiye dünya ticaretine entegre. Kusur, içerideki yönetim tercihinde. Coğrafya kaderdir ama kötü yönetim kader değildir” diye konuştu.