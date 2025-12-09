Şubat 2022'den beri savaş halinde olan Ukrayna'nın para birimi Grivna, son yıllarda Türk Lirası karşısında değer kazanmaya başlamıştı. Son günlerde ise Grivna TL'yi geride bıraktı.

İçinizden Biri programında Ekrem Açıkel TL'nin geldiği son durumu dikkat çekici ifadelerle anlattı.

"TÜRK LİRASI MİLLİ ONURUMUZDUR"

"- Şu Ukrayna parası. Büyük banknot. Bu da meşhur 200 TL'miz. Şimdi bir karşılaştırma yapacağız. Paraları aktarmaya devam edelim. Bir ülkenin onurunu bayrağı, pasaportu, parası temsil eder. Türk Lirası da benim onurumdur. Her şeye rağmen TL benim onurumdur, şerefimdir.

SAVAŞTAKİ GRİVNA TL'DEN DEĞERLİ

"- Şubat 2022'de başladı Ukrayna savaşı. On binler yüz binler hayatını kaybetti. Grivna Ukrayna para birimi. Savaş boyunca TL'den değersizdi. Geldi geldi ve geçti. Bir Grivna artık TL'den daha değerli. Lütfen hayal ediniz. Savaştaki bir ülkenin para birimi bizim TL'mizden daha değerli.

"- Savaştaki 200 Grivna, benim 200 liramdan bir parça daha değerli. Gerideydi savaştaydı ama geldi veya biz çok geriye gittik. Adını siz koyun. Biz mi düştük onları mı öne çekti. Savaştaki bir milletin parası bizim paramızdan daha değerli hale geldi.

EN BÜYÜK BANKNOTUMUZLA NE ALABİLİRİZ?

"- Hükümet hiç vazgeçmiyor. 500 liralık Bin liralık banknota ihtiyaç var ama basmıyorlar. Bakın para birimi en büyük banknotla ne alabiliyoruz.

ABD'de bir mağazaya gidersin 100 dolar ile bir AirPods alırsın.

İngiltere'ye gidersin en büyük pound ile bir PS5 kolu alabilirsiniz.

Almanya'ya gittiniz. Bir mağazadan en büyük banknot ile iPhone 13 Pro alabiliyorum.

İsviçre'deyim oradaki mağazaya girdim. Bin Frank ile iPhone 16 Pro alabiliyorum.

Türkiye'de ise 200 TL'ye bir latte içebilirsiniz. Badem sütünden istersen 200 TL'den daha pahalı olur.

Daha nasıl anlatılabilir. Para birimi bir ülkenin onurudur."