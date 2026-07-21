ABD ordusu İran'daki savaşı şiddetlendirmek için yeni saldırılar planlarken, The New York Times'ın 'ABD savaştaki zaiyatlarını gizliyor' haberi gündeme bomba gibi düştü.
Ateşkesten sonra yaşanan çatışmalarda 4 ABD askerinin öldüğü, birçok askerin de yaralandığı ortaya çıktı. ABD bu iddialardan sonra savaş boyunca sadece 18 askerinin öldüğünü 100 askerinin yaralandığını duyurdu.
Vurulmadan önce kışlaların uydu fotoğrafı
Bazı uzmanlar ve İran'ın Devrim Muhafızları, çok daha fazla askerin öldürüldüğünü öne sürdü. ABD'nin zaiyatlarını sakladığı vurgulandı. Aynı kaynaklar, ABD'nin saklayamadığı yegane gerçeği de uydu kameralarından gözler önüne serdi.
ABD askerlerinin öldüğü ve yaralandığı Kuveyt'teki ana karargan üssünden ağır hasar görüntülendi.
ABD ÜSLERİNDE DURUM VAHİM
Açık kaynak istihbarat grubu EGYOSINT tarafından yayınlanan ve analiz edilen yeni uydu görüntüleri, İran'ın Ürdün'de bulunan Muvaffak al Salti Hava Üssü'ne gerçekleştirdiği balistik füze saldırısının ilk değerlendirmelerin ötesinde bir tahribat yarattığını ortaya koydu.
Üzeri mozaiklenen görüntüler, geçmiş görüntülerle karşılaştırıldığında uçak hangarları ve silah depolarından dumanların tüttüğü aşikar hale geldi.
Dahası, kışlaların da bu saldırılar sonucu vurulduğu ortaya çıktı. Bu binaların olduğu noktalarda patlama izleri görüldü.
Vurulan kışla
ABD Silahlı Kuvvetleri'nin, Körfez'deki tesislere kıyasla İran'a daha uzak ve hedef alınması daha zor olduğu gerekçesiyle bölgedeki güç aktarımı için bu üsse önemli ölçüde dayandığı biliniyor.
UÇAKLAR VURULDU MU?
Güncellenen uydu analizleri, saldırı sırasında çok sayıda güçlendirilmiş hangarın imha edildiğini gösteriyor.
Bu yapılar arasında ABD Hava Kuvvetleri'ne ait MQ-9 Reaper insansız hava araçlarının konuşlandırıldığı en az üç ila dört sığınağın bulunduğu bildirildi.
Uçak ve İHA hangarları
2023 sonlarından bu yana İran ve Yemen'deki Ansarullah Koalisyonu'na karşı yürütülen operasyonlarda en az 53 adedi düşürülen MQ-9 filosunun yanı sıra, sığınakların dışında park halinde bulunan iki MQ-9 drone'unun da doğrudan damage aldığı tespit edildi.
İran, 3 gün önce ABD'nin savaş uçaklarını hangarlarında vurduğunu ve imha ettiğini iddia etmişti. ABD bu açıklamayı yalanlasa da, hangarların aldığı hasar ABD'nin açıklamasına gölge düşürdü.
Muvaffak al-Salti Hava Üssü; İHA'lar, istihbarat ve nakliye uçakları, helikopterler ve özel harekat kuvvetlerine ev sahipliği yapması nedeniyle ABD'nin bölgedeki operasyonel merkezlerinden biri konumunda bulunuyor.
Güçlendirilmiş uçak hangarları
İHA tesislerinin tahrip edilmesi, yedek araçlar ve altyapı getirilene kadar keşif ve vurucu görevlerin temposunu düşürebilir.
Saldırıların etkisi, modern yüksek yoğunluklu savaşlarda büyük sabit hava üslerinin dayanıklılığına dair tartışmaları yeniden başlattı.