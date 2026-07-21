ABD ordusu İran'daki savaşı şiddetlendirmek için yeni saldırılar planlarken, The New York Times'ın 'ABD savaştaki zaiyatlarını gizliyor' haberi gündeme bomba gibi düştü.

Ateşkesten sonra yaşanan çatışmalarda 4 ABD askerinin öldüğü, birçok askerin de yaralandığı ortaya çıktı. ABD bu iddialardan sonra savaş boyunca sadece 18 askerinin öldüğünü 100 askerinin yaralandığını duyurdu.

Vurulmadan önce kışlaların uydu fotoğrafı

Bazı uzmanlar ve İran'ın Devrim Muhafızları, çok daha fazla askerin öldürüldüğünü öne sürdü. ABD'nin zaiyatlarını sakladığı vurgulandı. Aynı kaynaklar, ABD'nin saklayamadığı yegane gerçeği de uydu kameralarından gözler önüne serdi.

ABD askerlerinin öldüğü ve yaralandığı Kuveyt'teki ana karargan üssünden ağır hasar görüntülendi.

ABD ÜSLERİNDE DURUM VAHİM