Avrupa Birliği, Yunanistan’ın Rusya ile ticaret yapan kendi taşımacılık şirketinden elde ettiği korumak amacıyla AB’nin Moskova'ya karşı planladığı geniş kapsamlı yaptırım paketini haftalarca geciktirmesinin ardından Yunan vetosunu aşmak için tüm sistemini değiştirmeyi planlıyor.

Brüksel yetkilileri, üye ülkelerin müzakerelerde veto hakkını koz olarak kullanma imkanını azaltmak ve hedeflenen finansal kısıtlamaların onay sürecini hızlandırmak amacıyla yeni yöntemler üzerinde çalışıyor.

Hem Avrupa Komisyonu bünyesinde hem de Ukrayna’yı en çok destekleyen üye ülkeler arasında öne çıkan fikir, kamuoyu oluşturma amacı taşıyan büyük paketler yerine, yaptırımların tek tek veya küçük tematik gruplar halinde onaylanıp uygulanması olarak şekillendi..

Yetkililer, bu yaklaşımın ulusal vetolar nedeniyle tedbirlerin engellenme riskini düşüreceğini belirtti. Yunanistan'ın hamlesine karşı hazırlanan plan, diplomatların öfkeli yorumlarıyla birlikte geldi.

DİPLOMATLAR KÜPLERE BİNDİ

Son müzakerelerde Atina yönetimi, milyarder George Prokopiou'ya ait Dynagas şirketinin Rus LNG'sini taşımaya devam edebilmesi için muafiyet talep etti.

Yunanistan, Ekim 2025'te kabul edilen ve Ocak 2027'den itibaren Rus LNG'sinin AB dışı ülkelere taşınmasını yasaklayan kuraldan muaf tutulmadığı sürece paketi onaylamayacağını bildirdi.

Atina'nın veto tehdidi; Rusya'nın ham petrol ihracatından milyarlarca dolar kazanmasını engellemeye yönelik adımları, 94 Rus finans kuruluşunun varlıklarının tamamen dondurulmasını ve 33 bankaya işlem yasağı getirilmesini öngören tedbirleri rehin tuttu.

Yunanistan’ın engellemelerinin ardından perşembe günü nihayet yaptırım etkisi zayıflamış paketini geçiren bulunan bir yetkili, bunun kabul edilen son "AB geneli yaptırım paketi" olabileceğini belirtti.

Mevcut yaklaşımın artık işe yaramadığını belirten diplomat “Artık kimsenin ‘dayanışma’dan bahsetmesini duymak istemiyorum,” dedi.

YUNANİSTAN'DAN 'ÇİN' SAVUNMASI

Ancak tedbirlerin toplu olarak sunulması, tek bir kısıtlamaya yönelik ulusal vetoların tüm ülkelerin desteklediği ilişkisiz diğer tedbirleri de tıkamasına neden oluyor.

Müzakerelerde yer alan AB diplomatları bu taktiği skandal olarak nitelendirirken, Yunan yetkililer ise LNG taşıma yasağının sehven kabul edildiğini, Rus ekonomisinden ziyade kendi şirketlerine zarar vereceğini ve Çin ile AB dışındaki diğer rakip armatörlere yarayacağını savundu.