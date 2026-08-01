stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'Şantaj' suçlarından gazeteci Cem Küçük, gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Küçük, sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



SAVCILIKTA SORULAN SORULAR ORTAYA ÇIKTI



Küçük'e savcılık ifadesinde yöneltilen sorular şu şeklde:

Küçük’ün ifadesinden öne çıkanlar şöyle:

Küçük’e televizyon programında dezenformasyon yaptığı suçlaması yöneltildi. Küçük’e yöneltilen dezenformasyon soruları ve yanıtları şöyle:

“Medya Kritik isimli programda “Dün Fatih KELEŞ’in evinde 2 milyon dolar para çıktı, balya balya para, inkar da etmiyor adam zaten” şeklinde yorumu yapmamın nedeni; diğer gazetede bu şekilde haber çıkmıştı, bundan dolayı ben haberi okuyup bu şekil olayı ettim. Daha sonradan haberin gerçek olmadığını İddianameyi okuduğumda görünce bu olayı düzeltip özür diledim.”

“Taksim Meydanı isimli programda “Berkay’ın hesabına MASAK raporlarında İBB’den bir milyona yakın para her ay peyderpey aktarıldığı orada görülüyor, var var bir şey diyeyim, var raporlarda da çıktı, o çocuğa İBB iştiraklerinden para aktarılıyor” şeklinde yorum yapmamın nedeni; Berkay GEZGİN’in total olarak bir milyon TL para aldığını ifade etmek istemiştim. Kendisi de aylık olarak yaklaşık 40.000 TL’yi kabul etti diye hatırlıyorum. Ben bununla ilgili MASAK raporlarını okumadım. Canlı yayında MASAK raporları olarak belirtmemin nedeni o an konuşulan konunun MASAK raporlarıyla alakalı olmasından dolayıdır.”

Küçük’ün hesaplarında birçok para transferine rastlandı. Savcılık Küçük’e bu transferleri sordu. Küçük’ün cevapları ve savcılığın soruları şöyle:

Soruldu: Tahir SARIKAYA isimli kişi ile toplam 27 kez 537.800 TL para alış verişinin olduğu tespit edilmiştir.

Cevaben: Aramızdaki borç alıp vermemizden dolayı olmuştur. Bu kişi ile ortak bir işim yoktur.

Soruldu: 2025/280882 Soruşturma sayılı dosyada Gizli Tanık olarak beyanda bulunan CY34LK40MN20 kod adlı şahsın “Cem Küçük’ün Tahir Sarıkaya ile bağlantısı vardır. Tahir Sarıkaya Cem Küçük’ün para işlerini halleder. Bazı algı çalışması Tahir Sarıkaya üzerinden Cem Küçük’e teklif edilir. Cem Küçük’ün hesapları incelenirse tanıklıklık beyanımın doğruluğu ortaya çıkacaktır. Tahir Sarıkaya çeşitli kişilerden almış olduğu parayı Cem Küçük’e gönderir” şeklinde beyanda bulunduğu tespit edilmiştir.

Cevaben: Bu kişinin hakkımdaki beyanını kabul etmiyorum. Söz konusu kişi ile her ne kadar para alış verişim bulunsa da bu alacak verecek meselesinden veya organizasyon ücretlerinden kaynaklanmaktadır. Bu şekilde bir beyan kesinlikle doğru değildir.

Soruldu: Turgut KOÇ isimli kişiyi tanır mısınız?

Cevaben: Ömrümde bir kez bu kişiyi gördüm. Bir kez de program esnasında bu kişiyle yazıştım. Turgut KOÇ bana yazmıştı, ben de canlı yayında düzeltmesini okudum.

Soruldu: Turgut Koç’un dijital materyalleri hakkında düzenlenen uzmanlık raporunda Turgut Koç ile Whatsapp üzerinden yazıştığınız, saat:21.55’te “iddialar doğru mu değil mi, 500.000 dolar ayda 15.000 dolar görüştünüz mü” dediğiniz, cevaben 21.58’de “Cem bey Tolgahan Beyle görüştüm fakat görüşmemizde böyle bir konu olmamıştır.” yazıldığı, sizin de “Söyleyeceğim tamam rahat ol” dediğiniz, sohbetin devamında “ARTIK BİR AYAKKABI HEDİYE EDERSİN” dediğiniz, cevaben “canımsın” yazıldığı, 22.12’de de “şu an yayın tamamen lehine” dediğiniz tespit edilmiştir.

Cevaben: Turgut KOÇ ile ilgili o dönem internette haberler dolaşıyordu. Kendisi cevap hakkını kullanmak için benimle iletişime geçti, ayakkabı istememin nedeni tamamen şaka amaçlı kendisini bu olaydan yaklaşık birkaç ay önce A Plus’taki ayakkabı dükkanında gördüğüm için sohbet esnasında söylenmiş bir sözdü. Kendisinden ayakkabı almadım. Yayın lehine demememin sebebi de kendisinin rahatlaması için bu yazışmayı gerçekleştirdim.

Soruldu: 10.01.2025 tarihinde 971585532579 GSM numarasına “senin hediyeler ne oldu” şeklinde yazdığınız tespit edilmiştir.

Cevaben: Yılbaşında kendisi bana ayakkabı almak istemişti. Ben de bir şey karşılığı olmadan bu şekil yazmış olabilirim.

Soruldu: 06.02.2025 tarihinde 971585532579 GSM numarasından “abi günaydın, hangi beymen size uyar, Zorlu mu İstinyepark mı ya da başka, ve en son ayakkabı numaranız” yazıldığı, sizin de cevaben “43, Zorlu, önce adını da bir söylesen dediğiniz.” sohbetin devamında “bugün mü onu söyle” dediğiniz, sohbetin devamında “abi sizin adınıza kasaya bırakıldı Cem Bey” diye yazıldığı, cevaben “geçiyorum oraya, yok, aldım” dediğiniz tespit edilmiştir.

Cevaben: Kendisinin bu hediyesini aldım. Bana yeni yıl hediyesi olarak gönderdi. Herhangi bir şekilde sorunlarını çözdüm diyerek bu hediyeyi almadım. Bunun için de talepte bulunmadım.

Soruldu: Kıbrıs merkezli Diyalog Gazeteciliğini nereden tanırsınız? Hesabınıza 17 işlemde toplam 77.983 TL para girişi olduğu tespit edilmiştir.

Cevaben: Söz konusu ücretler hesabıma ekibimle çeviri yaptığımdan dolayı gelen paralardır. İncelendiğinde hesabımdaki bu paraların bir kısmının çıktığı görülecektir. Bu ilişkiye ilişkin sözleşme, fatura, makbuz, yazışma bulunmamaktadır.

Soruldu: Çin merkezli GB Times Global BROAD Casting tanıtım ajansını tanır mısınız? hesabınıza 20 ayrı işlemde toplam 65.000 TL para girişi olduğu tespit edilmiştir.

Cevaben: 2017 yılında Çin radyosunda yorumculuk yapmaktaydım. Hesabıma gelen paralar bununla alakalıdır.

Soruldu: Sezer SEZGİNER isimli kişiyi tanır mısınız? Hesabınıza 14 işlemde toplam 99.000 TL para girişi olduğu tespit edilmiştir.

Cevaben: Söz konusu kişiyi tanımıyorum. Hesabıma neden para girişi olduğunu bilmiyorum.

Soruldu: Şahrenen MARAş isimli kişiyi tanır mısınız? Hesabınıza 2 işlemde toplam 2.700 TL para girişi olduğu tespit edilmiştir.

Cevaben: Söz konusu kişi ile pandemiden beri iletişimim yoktur. Kendisiyle Kanal 24’te beraber çalıştığımız için tanırım.

Küçük’e yaptığı bazı televizyon programlarını çıkar amaçlı yaptığı suçlaması da yöneltildi. Küçük’e sorulan sorular ve verdiği cevaplar şöyle:

Soruldu: 2025/280882 Soruşturma sayılı dosyada Gizli Tanık olarak beyanda bulunan CY34LK40MN20 kod adlı şahsın “Cem Küçük hakkında vermek istiyorum. Kendisi şantaj ve tehdit yöntemiyle sosyal medya, tv kanalları ve gazete köşesini kullanarak zor durumdaki insanlardan içinde bulunduğu koşullardan yararlanıp para karşılığı haber ve aleyhine veya lehine yayınlar yapar” şeklinde beyanda bulunduğu tespit edilmiştir.

Cevaben: Bu beyanı kabul etmiyorum. Bu şekilde hiçbir zaman yayınım olmamıştır.

Soruldu: 2025/280882 Soruşturma sayılı dosyada Gizli Tanık olarak beyanda bulunan CY34LK40MN20 kod adlı şahsın “Cem Küçük Haber Türk yayınlarına çıkmadan önce o donemin İstihbarat Başkanı veya İstihbarat yetkilileriyle görüşmüş algısı yaratmak için telefonunu kulağına götürüp konuşuyor tarzı yapar çevresindeki insanlarda bu şekil algı çalışması yürütürdü. Çevresindeki kişiler bu gerçek olmayan konuşmalara inanıp hareket ederdi. ” şeklinde beyanda bulunduğu tespit edilmiştir.

Cevaben: Bu beyanı kabul etmiyorum. Bu şekilde hiçbir zaman hareketim olmamıştır.

Soruldu: 12.11.2024 tarihinde 971585532579 GSM numarasının whatsapp üzerinden sizinle iletişime geçtiği, saat: 12.45’te “Cem abi 5.000 USD ile yazı yazan ya da haber olur mu, zor konu değil” dediği tespit edilmiştir.

Cevaben: Kendisinden bu şekilde neden bana yazdığını bilmiyorum. Bu şahıstan para almadım. Zaten cevap da atmadım. Hatta bu kişiye ters cevaplar da verdim.

Soruldu: 2025/280882 Soruşturma sayılı dosyada Gizli Tanık olarak beyanda bulunan CY34LK40MN20 kod adlı şahsın “Cem Küçük 2023 yılından önce Murat Ongun ile çok yakındı. Bu kişiler arasındaki baz çakışmalarına bakıldığında birlikte hareket ettikleri ortaya çıkacaktır. Ayrıca o dönem almış olduğu menfaat karşılığında hareket ederdi. Ekrem İmamoğlu HaberTürk’e konuk olduğu programdan sonra Kübra Par’ın sunmuş olduğu programda Cem Küçük konuktu. Bu programdan önce Ekrem İmamoğlu’nun Cem Küçük ile yakın ilişkisinin olduğunu, kendisine Murat Ongun’la irtibata devam etmesini gerektiğini söylediğini duydum. Hatta canlı yayın esnasında Kübra Par bu durumla ilgili beyanda bulundu. Murat Ongun’a “Ekrem Bey asgari ücret konusunda tweet atsın hükümete gol atmak için büyük fırsat, puan toplar” şeklinde whatsaap yazışmasının mevcut olduğunu duydum. O dönem Cem Küçük hem hükümet lehine hem de Ekrem İmamoğlu lehine çalışmalar yürüttü. Tam anlamıyla ikili oynuyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonu olduktan sonra Cem Küçük Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun ile ilişkisi olduğundan dolayı panikleyip soruşturmayı destekliyor gibi davranarak soruşturmaya gölge düşürmek istedi. O dönem Fatih Keleş’in evindeki parkenin altında 2.000.000 Dolar bulunduğu haberini yayarak algı yaratmaya çalıştı, amacı soruşturmaya gölge düşürmekti. Ayrıca yayınlarda Masak Raporlarına dayandırdığı bazı açıklamalarda Raporda yer almayan tutarları yargı kaynaklarından alınmış gibi algı yaparak yine soruşturmayı karalamayı amaçladı. Ayrıca Berkay Gezgin’e İBB iştiraklerinden 1.000.000 TL para aktarıldığı haberini yayarak algı çalışması yürüttü, amaç yine aynıydı. Bu yanlış haberleri de Ekrem İmamoğlu’na bağlı medya kuruluşlarını kullanarak soruşturmayı karalamaya çalıştı. Cem Küçük’ün kamuoyuna aktardığı bilgiler incelendiğinde bazı bilgileri doğrulamadan yayımladığı daha sonradan bu açıklamayı sürekli değiştirerek algı çalışması yürüttüğü ortaya çıkacaktır.” şeklinde beyanda bulunduğu tespit edilmiştir.

Cevaben: Bu beyan da iftira niteliğindedir. Murat ONGUN ile bir ya da iki kez telefon ile görüşmüşlüğüm olabilir. Onun dışında kendisiyle iletişimim yoktur. Ekrem İMAMOĞLU ile hiçbir temasım yoktur. Berkay GEZGİN olayını daha önce cevap vermiştim. Aynı şekilde Fatih KELEŞ’în evinin parkesinin altında 2.000.000 Dolar bulunduğu sorusuna da cevap verdim.

Sormuş olduğunuz Sezgin Baran KORKMAZ isimli kişiyi tanırım. 2020 yılında PARAMOUNT isimli otelde konakladım. Bu otele beni Cihan EKŞİOĞLU davet etti. Sezgin Baran KORKMAZ’dan hiçbir zaman para almadım. Para karşılığı da tweet atmadım. Tahir SARIKAYA veya başka birisi bu konuda benimle iletişime geçmemiştir.