AKP'den Ordu'nun Mesudiye ilçesinde belediye başkanı seçilen cinsel saldırı davası sonrası AKP'den ayrılan Cengiz Koçyiğit'in davasında yeni gelişme yaşandı. Savcı Koçyiğit'in tutuklanmasını isterken hakim talebi reddetti. Cinsel saldırıya maruz kalan kadına “Şikayetinden vazgeçersen sana lüks araba alırız” denildiği de ortaya çıktı.
BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Savcı, Belediye Başkanı Koçyiğit’in “Zincirleme şekilde basit cinsel saldırı” suçundan cezalandırılmasını istedi. Koçyiğit dava sonrası AKP'den ayrılsa da etkinliklerinde yer almaya devam etti.
"ŞİKAYETTEN VAZGEÇ, SANA LÜKS ARAÇ ALACAĞIZ"
Saldırıya uğrayan kadın, kadın mahkemede, “Ahmet S., Ferda S. ve İsmail K.’nin yanıma gelip davadan vazgeçmem için aracılık yaptı. ‘Belediye Başkanı Koçyiğit zaten halk nazarında cezasını aldı. Şikayetten vazgeçmen halinde sana lüks bir araba alacağız, iş imkanı sunacağız, hatta düğününü yapacağız’ dediler” ifadelerini kullandı.
Hakim tutuklama talebini reddetti ve Koçyiğit’e yönelik sadece yurtdışına çıkış yasağı kararı verdi.