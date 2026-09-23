Olay, 19 Temmuz 2025’te İzmit’in Alikahya Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Fatmanur Okur ile eşi Şükrü Okur arasında evde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Fatmanur Okur’un evde bulunan tüfekle eşine ateş ettiği belirtildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, 29 yaşındaki Şükrü Okur’un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayın ardından gözaltına alınan Fatmanur Okur tutuklandı.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Fatmanur Okur hakkında “eşe karşı kasten öldürme” suçundan Kocaeli 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın üçüncü duruşması görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanık Fatmanur Okur, Şükrü Okur’un yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın eşini olay sabahı yakın mesafeden vurduğunu belirtti. Mütalaada ayrıca Fatmanur Okur’un evlilik süresince şiddet gördüğünün dosyadaki delillerle sabit olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Savcı, sanığın “eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını, ancak olayda haksız tahrik hükümlerinin uygulanarak cezasında indirim yapılmasını talep etti.

"KIZIMIN BANA İHTİYACI VAR"

Savcının mütalaasını kabul etmeyen Fatmanur Okur, olayın isteyerek gerçekleşmediğini savundu.

Okur, duruşmada yaptığı savunmada, “İsteyerek olmadı. En azından ev hapsi verilmesini istiyorum. Kızımın bana ihtiyacı var. Biz birbirimizin yarasını sarıyoruz” dedi.

Duruşma sırasında çocuğuna sarılan Okur’un avukatları ise mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmek için mahkemeden süre talep etti.

Mahkeme heyeti, Fatmanur Okur’un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için duruşmayı 4 Kasım’a erteleyen mahkeme, yargılamaya tutuklu sanıkla devam edilmesine hükmetti.