Bismil Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere ilçedeki 123 mahalleye tonlarca patates gönderildi. Ancak patateslerin bazı köylere dağıtılmadığı yönündeki iddialar üzerine Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında SYDV Müdürü M.İ. ile kurum çalışanı S.T. tutuklandı. İddialara göre, soruşturmanın ardından Bismil Kaymakamı Recep Hasar ile Bismil Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Yaşar arasında karşılıklı suçlamaların yaşandığı bir süreç başladı.

GERİLİMİN BAŞLANGICI ARAÇ TARTIŞMASI OLDU

İddiaya göre gerilimin başlangıcı ise Kaymakam Hasar’ın Bismil’e atanmasından yaklaşık 9 ay sonra yaşanan bir araç tartışmasına dayanıyor. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu’nun ilçeyi ziyaret edeceği gün öncesinde, kaymakamlık ile adliye binasının aynı yerde bulunması nedeniyle bahçedeki araçların çıkarılması ve yeni araç girişine izin verilmemesi yönünde uygulama başlatıldı.

Uygulamadan haberi olmadığı belirtilen Bismil Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Yaşar’ın hakim eşi Sevde Yaşar, aracıyla kaymakamlık bahçesine girmek istedi. Ancak görevli polisler, kaymakamlığın talimatını gerekçe göstererek aracın içeri alınmasına izin vermedi.

Durumun Başsavcı Yaşar’a bildirilmesinin ardından Yaşar’ın Kaymakam Hasar’ı telefonla arayarak uygulamanın gerekçesini sorduğu öne sürüldü. İddiaya göre Hasar, uygulamanın Vali Zorluoğlu’nun ziyareti nedeniyle yapıldığını ve başsavcının eşine yönelik özel bir durum olmadığını söyledi. Hasar’ın, kendi eşinin aracını da dışarıda bırakarak binaya geldiğini ve uygulamanın vali ziyaretinin ardından sona ereceğini ifade ettiği aktarıldı.

PATATES SORUŞTURMASIYLA GERİLİM TIRMANDI

Araç tartışmasının ardından iki bürokratın bir süre birbirleriyle görüşmediği iddia edildi. Daha sonra patateslerin bazı mahallelere dağıtılmadığı iddiasıyla başlatılan soruşturma ve SYDV Müdürü M.İ. ile kurum çalışanı S.T.’nin tutuklanmasıyla gerilim yeniden tırmandı.

İddialara göre M.İ.’nin tutuklanmasının ardından Kaymakam Hasar ile Başsavcı Yaşar yeniden karşı karşıya geldi. Yaşanan gelişmeler üzerine Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ile Cumhuriyet Başsavcısının durumu ilgili bakanlıklara ilettiği belirtildi.

KAYMAKAM VE BAŞSAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Süreç sonunda İçişleri Bakanlığı tarafından Kaymakam Recep Hasar’ın görev yeri değiştirildi. Hasar Giresun’a gönderilirken, Adalet Bakanlığı tarafından Bismil Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Yaşar Diyarbakır merkezde görevlendirildi. Bismil Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Fatih Demirtaş da hakim olarak Diyarbakır’a atandı.

Yaşanan gerilim nedeniyle bürokratların eşlerinin de görev yerlerinin değiştirildiği öğrenildi. Bismil Hakimi Sevde Yaşar Diyarbakır Hakimliğine, Bismil Hakimi Ceren Hasar ise Giresun’un Görele Hâkimliğine atandı.

BİSMİL ADLİYESİNDE YENİ GÖREVLENDİRMELER

Amida'nın haberine göre görev değişikliklerinin ardından Bismil Adliyesinde de yeni görevlendirmeler yapıldı. Siirt Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Feyzoğlu, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi.

Elbistan Hakimi Murat Milisoğlu Bismil Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Elbistan Hakimi Seda Milisoğlu ise Bismil Hakimliğine atandı.