Gümüş, Vazgeç Gönlüm ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi çok sayıda yapımda rol alan oyuncu Ayşe Çiğdem Batur, Haber Global'de yayınlanan 'Olduğu Gibi' programına konuk oldu.



Batur, ilişki tercihlerine ve yaşanmışlıklarına dair samimi açıklamalarda bulunurken, kendisine sorulan 'asgari ücret' sorusuna verdiği yanıtla sosyal medyada tartışmalara neden oldu.





'ASGARİ ÜCRETLİ BİRİYLE OLMAZ'



Program sunucusu Ferit Ömeroğlu'nun yönelttiği 'Asgari ücret alan biriyle aşk yaşar mısın?' sorusuna Batur, 'Olmam. Yani şu anda böyle toz pembe hayaller kuramayacağım. Zaten şu an asgari ücretle...' dedi.



Ardından 'toparlamam lazım' diyerek açıklamalarının devamını getiren Batur 'Olmamdan kasıt yanlış anlaşılmasın. Tabii ki herkes birine aşık olabilir ancak ilişki yaşamak söz konusu olduğunda, ben ilişkide bazı şeylerin denkliğine inanıyorum açıkcası" şeklinde konuştu.















