Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul’da adliyedeki dosyalara ‘müdahale’ eden suç örgütüne operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında ikisi avukat 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin, yargı süreçlerine menfaat karşılığı müdahale ettiği belirtiliyor. Başsavcılık açıklamasında, M.Ş. liderliğinde kurulduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün 2022-2024 yılları arasında İstanbul’daki farklı adliyelerde yargısal süreçlere müdahale ettiği ifade ediliyor. "BEN KAYBETMEM" PAYLAŞIMI YAPMIŞTI Gözaltına alınanlardan avukatlardan birinin Buket Tekışık olduğu ortaya çıktı. Tekışık, savcı odasında fotoğraf çektirip, “Ben kaybetmem” mesajını paylaşmıştı. Tekışık, kendisiyle ilgili haber yapan tüm haber sayfalarına erişim engeli getirtmişti.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.