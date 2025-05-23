AKP'nin eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 21 Mayıs'ta AKP'yi karıştıran bir açıklamada bulundu.

Sayan, bir AKP'linin büyük bir yolsuzluk içinde olduğunu ifade ederken terör örgütleri ile de iş tuttuğunu öne sürdü.

Sayan, söz konusu kişinin PKK ve FETÖ’yü idare ettiğini, CHP’yi dizayn etmeye çalıştığını ve AKP’yi “babasının malı gibi” yönetmeye kalkıştığını iddia etti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise Sayan'ın açıklamalarının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"AYDIN AYAYDIN MI?"

Başarır, "Ben aldığım bilgiler, delillerden yola çıkarak bir ismi mesela soruyorum, bu Aydın Ayaydın mı? Çünkü Muğla'dan gelen bilgiler, valinin değişmek istemesi, milletvekillerinin tepki vermesi bunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Başarır, Sayan'ın ifadelerindeki iddiaların yenilir yutulur cinsten olmadığını belirterek Cumhuriyet Savcılarını da göreve çağırdı.

Başarır şöyle konuştu:

"Savcı Sayan çıktı, sarayla ilişkisi olan siyasetçiyi tarif etti. Aldığı ihaleleri söyledi, arazileri söyledi. Aslında biraz Muğla'ya doğru gidiyor her şey ama her isim olabilir.

Ben soruyorum, Aydın Ayaydın mı? Ben soruyorum, saraydaki bir danışman mı? Ben soruyorum, şu anda bir milletvekili mi? Çünkü ipuçları onu gösteriyor ama bildiğim bir şey var.

Savcı Sayan, Ağrı Belediye Başkanı AK Parti'de önemli görevlerde bulunmuş. Bir bir pisliği ortaya koyuyor. Delilleriyle açık tarif yaparak, aldığı ihaleleri söyleyerek anlatıyor.

Aslında AK Parti'deki düzeni ortaya koyuyor. Ama bu isim hakkında hala bir soruşturma yok. Ben aldığım bilgiler, delillerden yola çıkarak bir ismi mesela soruyorum, bu Aydın Ayaydın mı? Çünkü Muğla'dan gelen bilgiler, valinin değişmek istemesi, milletvekillerinin tepki vermesi bunu gösteriyor.

Haydi savcılar, göreve. Gizli tanık değil, kirli tanık değil, açık tanık. Savcı Sayan açıkça pis ilişkileri ortaya koydu.

Ben bazı ipuçlarını veriyorum. Soruşturmaya. Mesela sabah 6'da bu kişi kimse alınsın bakalım. Ama maalesef ki düşman hukuku uygulanıyor. Cumhuriyet Halk Partiliysen, muhalefetsen yargılanıyorsun. Muhalefet değilsen, kendi içinden ihbar gelmezse hemen soruşturma açmıyorsun."