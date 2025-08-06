AKP’li eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun toplantı yaptığı gün sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Sayan, “‘Terörsüz Türkiye’ye karşı değiliz. Biz, ‘terörsüz Türkiye’ adı altında Kürtleri Abdullah Öcalan’a teslim etmeye karşıyız!” notuyla süreçle ilgili partisine yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Sayan, paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Kusura bakmayın biz o işte yokuz. Türkiye'deki bütün Kürtleri Abdullah Öcalan ve ekibine teslim edeceksiniz. Abdullah Öcalan ve ekibi, Türkiye ile masaya oturacak," Efendim ben Kürt haklarını savunuyorum. Kürtler böyle olacak, şöyle olacak.

Biz de seyirci kalacağız. Marksist, Leninist, ateist, şu anda da sosyalizmden vazgeçmediğini belirten, Marx'ın devamı olan bütün işlemleri gerçekleştireceğini söyleyen Abdullah Öcalan, biz Nakşi Kürtleri, Müslüman Kürtleri, mütedeyyin Kürtleri, efendim geleneğine, göreneğine bağlı Kürtleri, Türk ve Kürt kardeşliğini yıllardır savunan, devletinin, bayrağının, milletinin yanında olan Kürtlerin temsilcisi olacak, bizi yönetecek, bizim üzerimizde hakimiyet kuracak, bizi pazarlayarak, daha önce bütün Kürtleri diğer devletlere pazarlıyordu.

Şimdi de Türkiye'deki Kürtler üzerinden kendisine bir alan açacak. Ve adam diyor ki ben, İmralı görüşme tutanaklarında var. Adam diyor ki "Ben DEM'i toplayacağım, ben DEM'in kongresini yapacağım, partinin ismini Demokratik Cumhuriyet Partisi yapacağım, solcuları toplayacağım, sosyalist bir yapı oluşturacağım."