İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması sürerken AKP'li Savcı Sayan'dan çarpıcı bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sayan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı (BDDK) Şahap Kavcıoğlu'na 10 soru yöneltti.

Sayan, BDDK Başkanı'ndan iddialara ilişkin kamuoyunun açıklama beklediğini de sözlerine ekledi.

10 SORU SORDU

Sayan'ın Kavcıoğlu'na yönelttiği 10 soru şöyle:

"Emre Tezmen'i telefonla arayıp Pusula Holding ve katılımevimi satın almasını isteyip red cevabı aldınız mı? Emre Tezmen’i, fon krizinin patlamasından birkaç gün önce telefonla arayarak “Emre kardeş, gel birlikte bir kahve içelim.” dediniz mi? Bu görüşmede Emre Tezmen’den Pusula ve Katılımevimi kurtarmak için 20 milyar TL temin etmesini istediniz mi ?

Ve görüşmede kimler vardı? Tera’yı batırmak pahasına Pusula ve Katılımevimi kurtarmaya çalıştığınız söyleniyor bu iddia doğru mu? 20 Milyar Karşılığında, “Pazartesi günü Takasbank’tan sana 35 milyar TL kredi vereceğim.” dediniz mi? Emre Tezmen’in aktardığı iddia edilen 20 milyar TL’yi size yakın üst düzey bürokrat ve siyasilerin hisselerini kurtarmak için kullandığınız doğru mu? Pazartesi günü Takasbank Emre Tezmen’e neden kredi vermedi?

Mevzuat engelse bu söz nasıl, niçin verildi? Pusula Holding’de %2,5, Katılımevim’de ise %4,5 oranında hissesi bulunan bir yakınınız veya akrabanız olduğu söyleniyor. Bu bilgi doğru mu? Halkımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza ihanet eden bu fon şebekesine bağlı firmaların faaliyetlerini daha önce takip ettiniz mi? Hazırladığınız bir rapor var mı? Varsa bu raporu ilgili bakan ve kurumlara sundunuz mu, bu kurumları olası riskler hakkında bilgilendirdiniz mi?"

'KAMUOYU SİZDEN CEVAP BEKLİYOR'

Savcı Sayan, Kavcıoğlu'na seslenerek paylaşımını şöyle sürdürdü:

"Bunlar son derece ağır ve vahim iddialardır. Kamuoyu sizden bu iddialarla ilgili bir cevap beklemektedir."