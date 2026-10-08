AKP'li eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e fon soruşturması üzerinden eleştirilerde bulundu.

Bir esnafın kendisine gönderdiği mesajı paylaşan Sayan, maliye ekiplerinin iş yerlerinde yaptığı hasılat denetimlerine dikkat çekerek fonlardaki para hareketlerinin de aynı şekilde denetlenmesi gerektiğini savundu.

'FONLAR NEDEN AYNI TİTİZLİKTE DENETLENMEDİ'

Sayan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Mehmet Şimşek, esnafın kasasını gördünüz de fonların kasasını neden göremediniz? Vanlı bir esnaf kardeşimiz mesaj göndermiş. Diyor ki: 'Maliyeciler geliyor, gece kapanışa kadar oturup hasılatımızı denetliyor.'

Sayın Şimşek! Esnafın kasasının başında saatlerce nöbet tutan maliyecileriniz, fonların milyarlarca liralık para hareketlerini neden aynı titizlikle denetlemedi?"

'MAĞDURİYETİ KONUŞUYOR OLUR MUYDUK?'

"Esnafın bir günlük hasılatını didik didik ettiğiniz kadar, fonların hesaplarını ayda bir denetleseydiniz bugün bu kadar insanın mağduriyetini konuşuyor olur muyduk?" diyen Sayan, "Küçük esnafın kasasına gelince şahin kesilen denetim anlayışı, büyük paraların döndüğü yerde neden aynı hassasiyeti göstermedi?" diye sordu.

Mehmet Şimşek'e seslenen Sayan, "Sayın Bakanım, milletin sizden beklediği açıklama değil, hesap verebilirliktir! Siz, esnafın kasasındaki üç kuruşun hesabını sorarken, milyarların hesabını kim soracak?" ifadelerini kullandı.