İsmail Saymaz

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, oğlu ve gelininin yurt dışından gayrimenkul edinimine ilişkin soruşturmada şüpheli olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade verecek.

11 YIL SONRA BUGÜN

24 yıllık AKP iktidarında Gökçek hakkında ilk kez şüpheli sıfatıyla işlem yapılıyor. Oysa Gökçek’in geçmişte çok daha büyük iddialarla suçlandığı oldu ve işlem yapılmadı. Örneğin, o dönemin Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, 2015’te Gökçek’i Ankara’yı FETÖ’cülere parsel parsel satmakla suçladı.

‘Parsel Parsel’den yakasını sıyıran Gökçek, 11 yıl sonra bugün gazeteci Murat Ağırel’in haberi üzerine soruşturuluyor. Bu gelişme üzerine herkes ‘Parsel Parsel’in telifini elinde tutan Arınç’ın ne söyleyeceğini çok merak ediyor.

2015 ÖNCESİ OLMALI

Dün eski TBMM Başkanı’nı aradım. Düşüncesini sordum. Arınç, gelişmeleri sosyal medyadan takip ettiğini kaydederek, şöyle diyor:

“Savcı ‘Buyurun, tanık sıfatıyla size şunları soracağız’ derse koşa koşa giderim. Ben sözümün eriyim. Yıllarca ceza avukatlığı yaptım. Şahitliğin ne olduğunu bilirim. Ama bana sordukları şeyler mutlaka 2015 öncesine ait şeyler olmalı. Yoksa bu olaylar yeni, üzerine bir şey söylemem, bir şey de bilmiyorum. Duyuma ait şeyleri konuşmayı sevmem. Bizzat yaşadığım gördüğüm şeyleri anlatırım. Tahkikat genişleyecekse, eskiye ait de bir şeyler konuşulacaksa, beni de lütfeder çağırırlarsa, sorduklarına cevap veririm. Ama 2017 sonrasına ait bir şey yaşamadım, görmedim. Sadece duyuyorum. Ceza hukukunda duyuma dair şeyler ciddi sayılmaz.”

BİR BİLSEM...

Arınç, asıl neden yıllar sonra böyle bir soruşturma açıldı sorusu üzerinde durmak gerektiğini ifade etti.Arınç’ “Sizce neden ‘Parsel Parsel’ dediğinizde değil de bugün soruşturma açıldı?” diye sordum.

İç çekerek, şöyle dedi:

“Ah, onu bir bilebilsem, bir bilebilsem…”