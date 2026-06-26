İddiaya göre cezaevinden izinli olarak çıkan N.K., infazının ertelenmesi konusunda arkadaşı C.K.'dan yardım istedi. C.K. ise eniştesi G.Ş.'nin adliyede kalem müdürü olduğunu ve işlemleri halledebileceğini söyleyerek ikiliyi bir araya getirdi.

100 BİN LİRA RÜŞVET PAZARLIĞI

Ankara Adliyesi kafeteryasında gerçekleşen görüşmede G.Ş.'nin, infaz erteleme işlemlerini 100 bin lira karşılığında gerçekleştirebileceğini söylediği öne sürüldü.

SAVCI KAFEDEKİ KONUŞMAYI DUYDU

Bu sırada kafeteryada bulunan Cumhuriyet Savcısı'nın konuşmalara kulak misafiri olduğu ve durumdan şüphelenerek polis ekiplerine bilgi verdiği belirtildi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, G.Ş. ile C.K.'yı gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında N.K.'nın müşteki sıfatıyla ifadesi alınırken, şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs" suçlamasıyla işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Ş. ve C.K., çıkarıldıkları mahkemece yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Öte yandan polis ekiplerinin yaptığı incelemede G.Ş.'nin "açıktan hırsızlık", "otodan hırsızlık", "dolandırıcılık", "mala zarar verme" ve "yankesicilik" gibi çeşitli suçlardan toplam 17 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.