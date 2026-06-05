Soruşturma, Ahmet Yılmaz'ın eski eşi Zeliha E.'nin ihbarı üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. İhbarda, Yılmaz'ın FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol'un yönlendirdiği dosyalarda para karşılığında tedbir kararlarını kaldırdığı ve takipsizlik kararları verdiği iddia edildi.

MADDİ ÇIKAR SAĞLADI

Yürütülen soruşturmanın ardından Ahmet Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Yılmaz'ın görevli savcılara ait UYAP şifreleriyle sisteme giriş yaptığı, savcı yetkisi olmaksızın dosya akışlarında değişiklik gerçekleştirdiği, kovuşturmaya yer olmadığı kararları verdiği, dosya birleştirme ve ayırma işlemleri yaptığı, yakalama kararlarını kaldırdığı ve sahte belgeler düzenleyerek maddi çıkar sağladığı öne sürüldü.

1190 YIL 5 AYA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Savcılık, Yılmaz hakkında "Silahlı terör örgütüne yardım", "Bilişim sistemine girme", "Gizliliğin ihlali", "Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik", "Suç delillerini yok etme", "Suçluyu kayırma" ve "Rüşvet almak" suçlarından toplam 1190 yıl 5 aya kadar hapis cezası talep etti.

‘PSİKOLOJİK SORUNLAR YAŞIYORUM’

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Ahmet Yılmaz, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Son sözleri sorulan Yılmaz, yaşadığı süreç nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadığını belirterek, "Eşimle boşandım. Kızım evlenmiş ondan bile haberim yok. Bunlar ağır gelmeye başladı. Şizofreni ilaçları kullanmaya başladım. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

27 YIL 2 AY HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti, Ahmet Yılmaz'ı "Silahlı terör örgütüne üyelik", "Rüşvet vermek", "Resmi belgede sahtecilik", "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "Suçluyu kayırma" ve "Bilişim sistemine girme" suçlarından toplam 27 yıl 2 ay hapis cezasına mahkûm etti. Yılmaz hakkında "Gizliliğin ihlali" suçundan ise beraat kararı verildi. Mahkeme ayrıca yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine hükmetti.

18 YIL 1 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Tutuksuz sanıklardan Reşat Yıldırım, "Silahlı terör örgütüne üyelik", "Rüşvet vermek", "Resmi belgede sahtecilik", "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "Suçluyu kayırma" suçlarından toplam 18 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Yıldırım da "Gizliliğin ihlali" suçlamasından beraat etti.

SANIKLARDAN BİRİNİN DOSYASI AYRILDI

Bir diğer sanık Ömer Faruk Bol, "Silahlı örgüte üye olma" ve "Rüşvet vermek" suçlarından 12 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılırken, Yusuf Ersin Gürbüz'e "Rüşvet vermek" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Sanıklardan birinin dosyası ise ayrıldı.

TÜM SUÇLAMALARDAN BERAAT VERİLDİ

Davada yargılanan diğer sanıklar Atilla K., Ayhan G., Emrullah D., Halil Ziya Z., Muhammet Kamil G., Murat A., Mustafa Ş., Zeliha E.U., Şaduman G. ve Tuğba G. hakkında ise tüm suçlamalardan beraat kararı verildi.