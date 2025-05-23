İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mart ayında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdiği yazı ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki afiş ve pankartların toplatılmasını emretmişti.
Savcılık, geçtiğimiz günlerde İBB'ye yolladığı yeni talimatla İmamoğlu'nun fotoğraf, video ve sesini barındıran içeriklerin metro, metrobüs, otobüs ve vapurlarda kullanılmasına yasak getirdi.
JET HIZIYLA FOTOĞRAFLAR İNDİRİLDİ
Gazeteci Barış Terkoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Şişli'de E-5 karayolu üzerinde bir reklam alanında tutuklu Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın fotoğraflarının kaldırıldığı görüntülendi.