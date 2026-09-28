İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Eylül tarihli yazısında 46 şirket, 18 yatırım fonu ve 42 gerçek kişi hakkında 'mal varlıklarına tedbir' konulmasını talep etti.



Türkiye'nin en büyük şirketlerinden bazılarının ve şirket yöneticilerinin yer aldığı liste kamuoyunda büyük bir tartışmaya neden olurken, akşam saatlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) tavsiyeleri sonucunda 46 şirket ve 18 yatırım fonu üzerindeki tedbir kararları kaldırıldı.



AKP’li eski milletvekili Şamil Tayyar, fon operasyonuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyon sürecinde “tehlikeli” gördüğü bir noktaya dikkat çekti.

Tayyar, sorun çözülmeye çalışılırken finansal sistemin bütünüyle zarar görmesi riskinin ortaya çıktığını savundu.

“SİSTEM ÇÖKERSE HERKES ALTINDA KALIR”

Tayyar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Fon operasyonunda tehlikeli gördüğüm bir noktaya dikkat çekmek isterim. Sorunu çözmeye çalışırken sistemi tümden bozma riskinin doğduğunu görüyorum. Sistem çökerse herkes altında kalır, ülke iflasa sürüklenir. 86 milyon mağdur olur.”

Borsada manipülasyon yaptığı değerlendirilen şirket ve fonlara yönelik tedbir kararlarının ardından yaşanan gelişmelere de değinen Tayyar, “Allah aşkına devletin sigorta şirketine tedbir mi konur?” ifadelerini kullandı.

Tayyar, daha büyük bir krizin son anda önlendiğini belirterek, “Allah’tan son dakika bir akıl devreye girdi de daha büyük bir kriz son anda önlendi” dedi.

“DEVLET BİR KOMİSYON KURSUN”

Sürecin daha koordineli yürütülmesi gerektiğini savunan Tayyar, devlet tarafından özel bir komisyon oluşturulmasını önerdi.

Tayyar’ın önerileri şöyle:

Devlet bir komisyon kursun, bu komisyon operasyonun kumanda merkezi olarak görev yapsın.

Komisyonda ekonomi yönetiminden ve Adalet Bakanlığından temsilciler bulunsun.

Komisyon kararları uygulamaya dökülsün.

Tayyar, önerisinin gerekçesini ise “Aksi halde ortadaki dağınıklık daha büyük sorunlar üretebilir” sözleriyle açıkladı.