Şarkıcı ve Ahbap adlı yardım derneğinin kurucu ismi Haluk Levent, pazar günü "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin yaptığı ilk açıklamada Haluk Levent tarafından kullanılan hesaplara Ahbap Derneğinden yaklaşık 120 milyon lira para akışının tespit edildiğini, yine Haluk Levent tarafından kullanılan ve dernek kurucularından şüpheli Alper Çelik'in sahibi olduğu hesaplardan 2020-2026 yıllarında 990 milyon lira yasal bahis oynandığını ve yaklaşık 390 milyon lira kaybedildiği bilgisini paylaştı.