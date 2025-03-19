Gazeteci İsmail Saymaz, Gezi Parkı soruşturması kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, gazeteci İsmail Saymaz hakkında, Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada, Gezi Parkı davası hükümlüsü Osman Kavala'nın kendisine ait internet sitesinin hazırlanmasında ve kurmayı planladığı televizyon kanalında rol almasına ilişkin Saymaz ile konuşmaları tespit edildi.

Saymaz'ın Gezi Parkı olayları döneminde Can Atalay, Çiğdem Mater Utku, Ayşe Mücella Yapıcı ve Osman Kavala'yla yoğun irtibatı olduğu belirlenen soruşturmada, şüphelinin sosyal medya hesaplarında Gezi Parkı olaylarıyla ilgili çok sayıda paylaşımda bulunduğu belirtildi.

SAVCILIK TALİMATIYLA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmada şüphelinin, kalkışma olaylarını Türkiye'ye yaymaya çalıştığı, Gezi Parkı'nda aktif rol alarak faaliyetlerde bulunduğu, sosyal medyada gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek, vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı ileri sürüldü.

Savcılık Saymaz hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" suçuna ilişkin gözaltı kararı verdi. Saymaz, karar üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

İŞTE SAYMAZ'A YÖNELTİLEN SUÇLAR

Savcılığın açıklamasında şu suçlamalara ve tespitlere yer verildi:

*Kamuoyunda “Gezi Parkı” olayları olarak bilinen ve 61’inci Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebir ve şiddet kullanılarak görevini yapmasını engellemeyi amaçlayan eylemler silsilesiyle ilgili olarak;

Gürcistan ve Baltık ülkelerinde Turuncu Devrim, Arap ülkelerinde Arap Baharı, Türkiye’de ise Taksim Gezi Parkı, adıyla anılan olayların, Georga Sorus'un yönetimindeki Open Society Institute Assistance Foundation - Açık Toplum Vakıfları vasıtasıyla gerçekleştirildiği

*Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan 2025/38575 sayılı soruşturma kapsamında Şüpheli İsmail Saymaz isimli şahsın Türkiye Cumhuriyeti 61. Hükümetini ortadan kaldırmaya yönelik olarak planlanan gezi parkı olayları sürecine olan iştiraki ile ilgili yapılan çalışmalarda;

*Taksim Dayanışması içinde görev alan gezi parkı olaylarının organizatörü Mehmet Osman Kavala'nın’nın websitesinin hazırlanmasında ve bahse konu şahsın eylemleri basın yoluyla yaygınlaştırma amacıyla kurmayı planladığı televizyon kanalının kurulması için rol alan şahıslarla konuşma içerikleri,

*Gezi davası ana sanıkları olup olayların organizasyon ve yönlendşrmsinden sorumlu konumdaki Mehmet Osman KAVALA, Şerafettin Can Atalay, Çiğdem Mater Utku,ve Ayşe Mücella Yapıcı ile olaylar sürecinde yoğun irtibatı,

*Aktif rol alarak faaliyetlerde bulunduğu sosyal medyada gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı anlaşılmıştır.