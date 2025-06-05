İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdiği talimat ile aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı 6 CHP'li belediye başkanına ait görsel ve afişlerin kent genelinde toplatılmasını emretmişti.



Savcılık, ilerleyen haftalarda İBB'ye yolladığı ikinci talimat ile İmamoğlu'nun fotoğraf, video ve sesini barındıran içeriklerin metro, metrobüs, otobüs ve vapurlarda kullanılmasına yasak getirmişti. Söz konusu talimatların ardından harekete geçen ekipler, İstanbul'un tüm ilçelerinde gece gündüz çalışarak İmamoğlu'na ait afişleri kaldırırken, Çağlayan Adliyesi'nde dikkat çeken bir olay yaşandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLUNCA APAR TOPAR KALDIRILDI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kent genelinde İmamoğlu'na ilişkin her türlü materyalli yasaklamasına karşın, ekipler Çağlayan Adliyesi'nin önünde yer alan panodaki Ekrem İmamoğlu afişini gözden kaçırdı.



Cumhuriyet Gazetesi'nden Engin Deniz'in sosyal medyada paylaştığı görselin kısa sürede gündem olması üzerine harekete geçen yetkililer, İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi önündeki afişini apar topar kaldırdı.