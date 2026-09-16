15 Temmuz paylaşımı nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa teşvik' iddiasıyla 17 Temmuz'dan bu yana tutuklu bulunan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Savcılık 'Yine de paylaşımın tespitiyle TCK 216, 218 ve 53 suçlarının oluştuğunu’ söyledi ve Mahruki’nin cezalandırılmasını talep etti.

Nasuh Mahruki'nin avukatları mütalaaya karşı süre istedi. Mahruki, savcının mütalaasına “Tiyatro ve oyun kelimelerini kullanmadığımın kabul edildiği yerde ben neyle suçlanıyorum” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Mahkeme, Mahruki'nin tahliyesine karar verdi.

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