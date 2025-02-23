İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, BİST pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketlerinin oluştuğu şeklindeki ihbarlar üzerine, olağandışı fiyat ve miktar hareketliliğine yol açan, yanıltıcı haberler üreten ve bu haberleri yayan kişilere ilişkin olarak re'sen soruşturma başlattı.

Olayla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun(SPK) da inceleme başlattığı öğrenildi.

SPK DA İNCELEME BAŞLATMIŞTI

Haftanın son işlem gününde sert düşüş yaşanan Borsa İstanbul'da kayıp 2,09'u bulurken SPK'dan kritik bir açıklama gelmişti. Kurum, yaşanan 'olağanüstü fiyat hareketlerine' yönelik inceleme başlattığını bildirdi.

SPK, sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, kurul tarafından sorumlular hakkında cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kurulumuzca olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır."