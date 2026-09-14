Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız'ın cep telefonunu ofisinde bırakarak bir tekne ile Yunanistan'a kaçtığına ilişkin iddialar borsada büyük yankı uyandırırken, haberlerin ardından Pusula Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan hakkında 'yurt dışına çıkış yasağı' kararı alındığı öğrenilmişti.



Cuma günü yapılan açıklama ile tasarruf finansman şirketi Katılımevim'in çoğunluk hisselerini elinde bulunduran Pusula Yatırım Holding'in Tera Grubu'na satışı için anlaşmaya varıldığı, satış işleminin düzenleyici kurumların onayının ardından gerçekleşeceği duyurulmuştu.



Söz konusu anlaşmanın ardından yaşananlar başta Katılımevim yatırımcıları olmak üzere Borsa İstanbul'da işlem yapan milyonlarca vatandaşta paniğe neden olurken, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin dikkat çeken bir adım attı.



Pusula Yatırım Holding Başkanı Serdar Turhan



6 GÖZALTI, 11 HESABIN SAHİBİ ARANIYOR



Piyasalardaki belirsizliğin ardından Tera Grubu, yatırımcılara güven vermek amacıyla satın almak üzere anlaşma imzaladığı Katılımevim'in yönetimini üstlenmiş, hakkında yurt dışına çıkış yasağı verilen Serdar Turhan, Katılımevim Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ederken, boşalttığı koltuğa Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen görevlendirilmişti.



Gelişmelerin ardından süreç hakkında manipülatif paylaşım yaptıkları iddiasıyla 6 sosyal medya hesabının sahibi hakkında gözaltı kararı verildi.



Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:





"BASIN AÇIKLAMASI

Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan başvurular üzerine; sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemeye yönelik yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi ve içerik paylaşan sosyal medya hesap sahipleri hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldığı daha önce duyurulmuştu.

Soruşturma kapsamında, ilk etapta 6 şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı talimatı verilmiş olup; 11 sosyal medya hesabı sahibinin kimliklerinin tespitine yönelik çalışmalar da kolluk birimince devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı"