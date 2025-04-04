Fenerbahçe, Galatasaray'ın Jose Mourinho'ya açtığı dava ile ilgili bir açıklama yaptı. Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Kulübü tarafından Teknik Direktörümüz Jose Mourinho hakkında ırkçılık odaklı suç duyurusu sonucunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararda, herhangi bir suç oluşmadığına ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir.

Özetle; yapılan suç duyurusu takipsizlik kararı ile sonuçlanmıştır."