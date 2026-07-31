İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile üç şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Savcılık, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yanı sıra Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan hakkında tutuklama talebinde bulundu.

Soruşturmada gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü ile iş takipçisi olduğu belirtilen Adem Altuntaş hakkında ise sevk yazısında tutuklama talebine ilişkin değerlendirmeye yer verilmedi.

SUÇ ÖRGÜTÜ KURMA İDDİASI

Savcılığın sevk yazısında soruşturmanın, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma", "rüşvet" ve "irtikap" suçlamaları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Başsavcılık, soruşturma dosyasında ihbarlar, tanık ve mağdur beyanları, etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri, dijital materyaller, MASAK raporları, mülkiye müfettişi incelemeleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün tespitlerinin delil olarak değerlendirildiğini aktardı.

KENT A.Ş. İDDİASI

Sevk yazısında, yapı ruhsatı başvurusu yapan bazı müteahhitlerin belediye iştiraki Kent Hizmetleri A.Ş.'ye yönlendirildiği ve "danışmanlık hizmeti" adı altında sözleşmeler imzalamaya zorlandıkları iddia edildi.

Savcılık, söz konusu sözleşmeler kapsamında toplam 1 milyar 78 milyon 870 bin 833 liralık anlaşma yapıldığını, soruşturma sürecine kadar Kent A.Ş. hesaplarına 361 milyon 392 bin 264 lira ödeme gerçekleştirildiğini öne sürdü.

İddialara göre, bu ödemeler karşılığında fiilen herhangi bir danışmanlık hizmeti sunulmadı.

Savcılık, sevk yazısında Kent A.Ş. üzerinden yürütüldüğü öne sürülen sistemin Sinem Dedetaş'ın bilgisi ve talimatıyla işletildiğini iddia etti.

Başsavcılık ayrıca, soruşturmaya konu eylemlerin "Sinem Dedetaş'ın liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildiğini" ileri sürerek, belediye yönetimindeki resmi hiyerarşinin dışına çıkıldığı ve bazı isimlerin fiilen karar süreçlerinde etkili olduğu iddiasına yer verdi.

MAHKEMENİN KARARI BEKLENİYOR

Savcılık, delillerin karartılması, soruşturmanın devam ediyor olması, henüz tüm şüphelilerin tespit edilememesi ve kaçma şüphesi gerekçeleriyle dört şüphelinin tutuklanmasını talep etti.

Şüphelilerin tutuklanıp tutuklanmayacağına, nöbetçi sulh ceza hâkimliğinin yapacağı değerlendirme sonucunda karar verilecek.