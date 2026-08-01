İktidara yakın gazeteci Cem Küçük İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında jandarma tarafından önceki gün gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Cem Küçük, savcılıkta alınan ifadesinin ardından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Küçük, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma dosyasında Küçük’ün maddi menfaat karşılığında sosyal medya paylaşımları yaptığı, iş insanlarına tehdit ve şantajda bulunduğu yönündeki iddiaların yanı sıra MASAK raporları, tanık beyanları ve şikayetlerin bulunduğu öğrenildi. Küçük’ün geçmişte İBB’ye ilişkin yaptığı bazı paylaşımlar da dosyada gündeme geldi. Bunlar arasında “parkelerin altından para çıktı” şeklindeki iddialar da yer alırken, söz konusu iddiaların daha sonra yalanlandığı belirtildi. Savcılık kaynakları, Küçük’ün, “Bazı iş adamlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikâyetler ve İBB soruşturma sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanatlar ile ilgili yürütülen bir soruşturma” olduğunu açıkladı.





KÜÇÜK İTİRAF ETMİŞTİ



Fatih Keleş, Murat Ongun ve Murat Çalık’ın itirafçı olduğu iddialarını ortaya atan Küçük, eski PM Üyesi Berkay Gezgin için de İBB tarafından toplam 1 milyon lira gönderildiğini iddia etmişti. Küçük, sonra “Arada insan yalan... şey, ağzından bir şey kaçırabilir” sözlerini söylemişti.



'BİRİ DAHA GİDECEK'



SÖZCÜ Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, TGRT Haber çatısı altında yeni bir ayrılığın kapıda olduğunu iddia etti ve şunları söyledi: “Cem Küçük’ün TGRT’de program partnerlerinden bir kişi daha gidecek.”