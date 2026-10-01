Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemede, Savcı Y.D.'nin banka hesaplarında 2017-2026 yılları arasında toplam 629 milyon 434 bin lira tutarında para girişi olduğu belirlendi. Aynı dönemde hesaplardan gerçekleştirilen para çıkışlarının ise yaklaşık 640 milyon liraya ulaştığı tespit edildi. İncelemede, para hareketlerinin kaynağı ve aktarım zinciri de araştırıldı.

KRİPTO PLATFORMU VE KUYUMCU HESAPLARI İNCELENDİ

MASAK incelemesinde, para hareketlerinin yalnızca banka hesaplarıyla sınırlı olmadığı belirlendi. Paribu ve Midas üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin yanı sıra kuyumculara yapılan para transferleri de mercek altına alındı. Açıklama bulunmayan para transferlerinin de tespitler arasında yer aldığı, bazı paraların kuyumcu hesaplarına aktarıldığı ve bu hareketlerin kaynağının detaylı şekilde incelendiği öğrenildi.

EŞİNİN HESAPLARINDA DA YÜKSEK TUTARLI İŞLEMLER

Savcı Y.D.'nin eşine ait banka hesapları da incelemeye alındı. Bu hesaplarda 2025 yılında yaklaşık 83 milyon 500 bin lira, 2026 yılında ise yaklaşık 287 milyon lira tutarında işlem hareketi bulunduğu tespit edildi. MASAK, inceleme kapsamında ulaştığı bulguları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdi. Başsavcılığın değerlendirmesinin ardından konu Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) taşındı.

HSK'DAN 3 AYLIK TEDBİR

Ekran Haber’den İlker Turak’ın haberine göre Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Akın Gürlek'in oluru sonrasında süreç HSK'ya taşındı. HSK İkinci Dairesi, Savcı Y.D.'nin 3 ay süreyle tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Mali incelemelerde tespit edilen para hareketlerine ilişkin sürecin ilgili kurumlar tarafından yürütüldüğü bildirildi.