Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla soruşturma yürütülen gazeteci Mehmet Yetim’in yargılandığı davada karar çıktı. Yaklaşık bir ay tutuklu kalan ve tahliye süreci savcılığın itirazıyla engellenen Yetim, Siverek 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada beraat etti.

TAHLİYE KARARINA SAVCILIK İTİRAZ ETMİŞTİ

Soruşturma kapsamında tutuklanan Mehmet Yetim hakkında Siverek Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan incelemede tahliye kararı verilmişti. Ancak Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz ederek Yetim’in tutukluluk halinin devamını talep etti. Savcılığın itirazı üzerine gazeteci hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılırken, tahliye işlemi de durduruldu.

Daha sonra yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda dosya yeniden ele alındı. Siverek Asliye Ceza Mahkemesi, mevcut delil durumu ve dosya kapsamını inceleyerek Yetim’in tahliyesine karar verdi.

İLK DURUŞMADA BERAAT

Tahliyesinin ardından Siverek 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkan Yetim hakkında kararını açıklayan mahkeme, yüklenen suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat hükmü kurdu.

“GAZETECİLİĞİN SUÇ OLMADIĞI BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI”

Kararın ardından değerlendirmelerde bulunan Mehmet Yetim, beraat kararının yaptıkları haberin doğruluğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Kamuoyunda “Dezenformasyon Yasası” olarak bilinen Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesinin basın ve ifade özgürlüğü açısından tartışmalı bir düzenleme olduğunu ifade eden Yetim, mahkemede haberlerinin doğru olduğunu ve kamuoyunu yanıltma amacı taşımadığını dile getirdiklerini söyledi.

Yetim, süreç boyunca destek veren avukatı Erkan İlik’e, ailesine ve kamuoyuna teşekkür ederek bağımsız gazetecilik faaliyetlerini sürdüreceğini kaydetti.