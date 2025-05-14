Ziraat Türkiye Kupası'nda finalinde Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray, ilk yarıda yaşanan bir pozisyonun ardından kırmızı kart bekledi.
Trabzonspor'da Stefan Savic, 21. dakikada Victor Osimhen'e yaptığı sert faul sonrası sarı kart gördü. Savic, kartın ardından hakem Cihan Aydın'a yoğun itirazlarda bulundu. Cihan Aydın ile kafa kafaya gelen Savic'i takım arkadaşları güçlükle sakinleştirdi.
Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet, itirazlarının ardından Savic'e kırmızı kart çıkması yönünde itirazda bulundu.