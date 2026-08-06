ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile devam eden askeri süreçte mühimmat stoklarındaki ciddi eksiklikler nedeniyle geçtiğimiz hafta Camp David’de Savunma Bakanı Pete Hegseth’i azarladı.

ABD Başkanı, azarladığı Hegseth'in kendisine mühimmat sorunun çözüldüğünü, ancak gerçeğin böyle olmadığını açıkça ifade etti.

The Washington Post’a konuşan iki kaynağın aktardığına göre Trump, İran'a yapılacak saldırıları imkansız hale getiren mühimmat kıtlığı konusunda yanıltıldığını söyledi.

Cuma günü Camp David’deki Kabine toplantısının marjında gerçekleşen görüşmede Trump mühimmat sorununun daha önce çözüldüğünü düşündüğü, ancak durumun böyle olmadığını öğrenince isyan ettiği öğrenildi.

Görüşmede Hegseth’in kendisini savunarak mühimmat eksikliğinden ve Trump’ın tam bilgilendirilmemesinden Yardımcısı Stephen Feinberg’i sorumlu tuttuğu iddia edildi.

ABD'NİN SALDIRACAK MÜHİMMATI KALMADI

ABD mühimmat stoklarındaki yetersizliğin özellikle uzun menzilli güdümlü füzeler ve hava savunma önleme sistemlerinde yoğunlaştı.

Uzmanlara göre bu durum Trump’ın son günlerde İran’a yönelik yeni büyük saldırıları geri çekmesinin nedenlerinden biri.

Trump, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı için yeniden müzakerelerin yapıldığını, bunun için "2. Dünya Savaşı'ndan beri en büyük saldırıyı" durdurduğunu ifade etti.

ABD, Patriot hava savunma füzeleri gibi kritik mühimmatlar için yeni üretim anlaşmaları açıklasa da bu ürünlerin imalatının iki yıla kadar sürebileceği ve kısa vadede bir rahatlama beklenmediği kaydedildi.

İddialara yanıt veren Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, haberlerin tamamen asılsız olduğunu belirterek Başkan Trump’ın Savunma Bakanı Hegseth’e güveninin tam olduğunu ifade etti.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell de Hegseth’in kimseyi yanıltmadığını ve yardımcısı Feinberg’i suçlamadığını vurgulayarak stokların tükenmesi ve iç anlaşmazlıklara dair iddiaların kurgudan ibaret olduğunu söyledi. Parnell, Hegseth’in görevine devam edeceğini bildirdi.

BEYAZ SARAY YALANLADI

Çatışmanın başlamasından bu yana beş aydan fazla zaman geçerken, 18 ABD askeri hayatını kaybetti, yüzlercesi yaralandı.

ABD ve İran arasındaki kilitlenme sürerken, Arap komşuların Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve savaşın uzun vadeli ekonomik etkileri konusundaki endişeleri artıyor.

Askeri veriler kapsamında ABD güçleri, 28 Şubat ile ateşkesin ilk günü olan 7 Nisan arasında İran'da 13 binden fazla hedefi vurdu ve 8 bin 500'den fazla İran mühimmatı veya İHA'sına karşı savunma gerçekleştirdi.

Savaş öncesinde de stok yetersizlikleri uyarısı yapıldığı, 2025 yazındaki operasyonlarda THAAD önleme füzelerinin çeyreğinden fazlasının kullanıldığı ve mevcut çatışmanın bu eksiklikleri daha da derinleştirdiği aktarıldı.