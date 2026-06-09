Avrupa'nın savunmada bağımsızlık ve ortak hareket etme vizyonunun en prestijli adımlarından biri olan Geleceğin Muharebe Hava Sistemi (FCAS) projesi, Fransa ve Almanya arasındaki derin görüş ayrılıkları nedeniyle tamamen rafa kaldırıldı.

Dokuz yıldır sürdürülen ve milyarlarca euroluk bütçeye sahip olan yeni nesil savaş uçağı programının sonlandırılması, kıtanın stratejik savunma iş birliğine bugüne kadarki en ağır darbeyi vurdu.

İlk olarak 2017 yılında duyurulan proje; Fransa'nın Rafale, Almanya ve İspanya'nın ise Eurofighter jetlerinin yerini alacak, insansız hava araçları ve gelişmiş dijital sistemlerle entegre çalışacak öncü bir hava muharebe ağı yaratmayı hedefliyordu.

ŞİRKETLER ANLAŞAMADI

Projenin çöküşünün arkasında, savunma devleri arasındaki liderlik yarışı ve ülkelerin taban tabana zıt askeri talepleri yer alıyor. Fransız havacılık şirketi Dassault Aviation uçağın geliştirilmesinde tek lider olmayı talep ederken, Almanya ve İspanya adına masada yer alan Airbus bu rol dağılımına sert şekilde karşı çıktı.

Şirketler arasındaki bu kriz, hükümetlerin askeri beklentilerindeki uyuşmazlıkla daha da derinleşti; Fransa kendi nükleer caydırıcılık stratejisi gereği nükleer silah taşıyabilen bir jet ısrarını sürdürürken, Almanya buna ihtiyaç duymadı. İki ülke için farklı uçak varyantları üretme fikri de ekonomik ve lojistik açıdan kabul görmeyince projenin fişi çekildi.

DİPLOMATİK ÇABALAR İŞE YARAMADI

Avrupa'da güvenlik endişelerinin zirve yaptığı bir dönemde gelen bu tarihi iptal kararına rağmen, uçak ve insansız hava araçlarını ortak dijital ağda buluşturacak "Combat Cloud" projesinin sürdürüleceği belirtiliyor.

Siyasi liderler kanadında ise Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yılın ilk aylarında projeyi kurtarmak ve Avrupa'nın egemenliğini korumak için son ana kadar mücadele edeceklerini açıklamış olsalar da diplomatik çabalar sonucu değiştirmeye yetmedi.

Bu gelişmenin ardından Airbus'ın, İngiltere, Japonya ve İtalya'nın yürüttüğü diğer küresel savaş uçağı programlarıyla veya İsveçli Saab ile yeni ortaklıklar arayacağı, Dassault'un ise Rafale'in yeni neslini tamamen kendi milli imkanlarıyla geliştirmeye odaklanacağı belirtiliyor.