CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan SÖZCÜ’ye konuştu. Pehlivan, İmamoğlu ve ailesi için hazırlanan ikinci MASAK raporundaki hataları CHP lideri Özgür Özel’e anlattıktan bir gün sonra tutuklandığını belirtirken, kendisi için hazırlanan MASAK raporunda da hatalar olduğunu belirtti. Pehlivan’ın sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

- Eyleminizin kanunda suç olmaması mevcut yargı pratiğinde bir önem arz etmiyor. Ben şu an çizginin avukatlığın suç “sayıldığı” tarafındayım.

- İmamoğlu ailesine yönelik hazırlanan ikinci MASAK raporundaki hataları tutuklanmadan bir gün önce sayın Özgür Özel’e anlatmıştım. Rapor bütünüyle hatalı.

- Örneğin, benim hakkımda verilen ilk gözaltı kararı bir MASAK raporuna dayanıyordu. Hiç yapmadığım bir para transferinin yapılmış gibi gösterildiği bir rapor.

- MASAK’ın görevi veriyi incelemek ve raporlaştırmaktır, ancak yargılama yapıp hüküm vermiş.

- Müvekkilimi savunmam beni hedef yaptı. Bir avukatın mesleği gereği ne yapması gerekiyorsa ben de onu yaptım. Ben sayın İmamoğlu cumhurbaşkanı olsun, ülkeyi yönetsin diye avukatlık yapmıyorum. Ben savunma hakkını yerine getiriyorum.

- Savcılığın suçlaması “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” şeklindedir. Savcılık bu suçlamasını etkin pişmanlık kapsamında ifade veren iki şahsın beyanlarına dayandırıyor.

- Gerçek dışı beyanlarla avukatlık suç olarak tanımlandı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez avukatlık faaliyeti suç olarak nitelendirildi.