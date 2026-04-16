Savunma sanayiinde bireysel İHA kullanımından büyük ölçekli ve senkronize sürü operasyonlarına geçişin bir yansıması olarak değerlendirilen Atlas sistemi, devlet televizyonunda düzenlenen bir tatbikatla tanıtıldı. Sistem, insansız hava araçlarını sadece fırlatmakla kalmıyor, tüm cihazları tek bir dijital ağda birleştirerek bağımsız görev dağılımı yapmalarını sağlıyor.

Gerçekleştirilen testler sırasında Atlas sistemi, üç farklı hedef arasından öncelikli komuta aracını görsel olarak tespit etti. İHA’lar, sürekli insan müdahalesine ihtiyaç duymadan kendi aralarında rol paylaşımı yaparak hedefi buldu ve hassas vuruş gerçekleştirdi. Sistemin temelini oluşturan "sürü" konsepti sayesinde, düşük maliyetli çok sayıda İHA tek bir mekanizma gibi hareket ederek hava savunma sistemlerinin imha kabiliyetini zorlaştırıyor.

OPERATÖR YÜKÜNÜ AZALTAN DİJİTAL KOORDİNASYON

Çin kaynaklarından paylaşılan verilere göre, sistem sayesinde bir operatör 90 ile 96 adet arasındaki insansız hava aracını tek başına kontrol edebiliyor. Bu durum, askeri personelin iş yükünü önemli ölçüde azaltırken, savaş alanındaki karar alma süreçlerini hızlandırıyor. Algoritmalar ve yüksek özerklik seviyesi sayesinde İHA’lar, zorlu saha koşullarına ve değişen muharebe şartlarına dijital koordinasyon ile uyum sağlıyor.

MİKRODALGA SİLAHIYLA EŞ ZAMANLI GELİŞTİRME

Çin, sürü teknolojisinin yanı sıra bu tür tehditlere karşı savunma amacıyla "Hurricane 3000" adlı mikrodalga silahını da geliştiriyor. Söz konusu silahın, düşman İHA sürülerini toplu olarak etkisiz hale getirmek için tasarlandığı bildirildi. Uzmanlar, Atlas testinin savaş stratejilerinde köklü bir değişikliğe işaret ettiğini ve kilit rolün artık tekil araçlardan kontrol edilen kitlelere geçtiğini vurguluyor.