Savunma operasyonlarında başarıyı belirleyen unsurlar uzun yıllar boyunca sahadaki çatışma gücü, teknolojik üstünlük, personel mevcudu ve kapasitesi üzerinden tartışılsa da, son dönemde uzmanlar kritik bir alanı daha öne çıkarıyor: lojistik yapı ve tedarik zinciri yönetimi.

Askeri operasyonların planlanmasından sahadaki sürdürülebilirliğine kadar her aşamada belirleyici olan bu alan, modern harp konseptinin en stratejik bileşenlerinden biri haline gelmiş durumda.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin farklı kademelerinde ve NATO bünyesinde ciddi bir lojistik operasyon tecrübesi kazanmış, bu tecrübeyi yüksek lisans eğitimi ile desteklemiş ve ardından birikimini ABD'de ticari alana taşıyan emekli askeri yetkili Mustafa Işık, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Işık, özellikle büyük ölçekli ve çok uluslu operasyonlarda lojistiğin çoğu zaman görünmeyen ancak sonucu doğrudan etkileyen bir unsur olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Operasyonun Sürdürülebilirliğini Lojistik Belirler

Modern askeri operasyonlar artık yalnızca cephe hattında değil, arka plandaki organizasyon gücüyle de değerlendiriliyor. Uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde farklı komutanlıklarda askeri lojistik ve harekât planlama süreçlerinde görev alan, rota planlama ve dış kaynak kullanımı başta olmak üzere lojistik modeller ortaya koyan, NATO bünyesinde hızlı konuşlanma kuvvetlerinin en üst düzey lojistik kademesinde yer alan Işık'a göre, büyük ölçekli askeri harekâtlarda asıl kritik mesele, sahaya ne kadar hızlı ulaşıldığı değil, orada ne kadar süreyle ve ne ölçüde sürdürülebilir şekilde kalınabildiğidir. Bunu belirleyen ana unsur, lojistik kapasitedir.

Işık, geçmiş görev deneyimlerinde, büyük ölçekli sınır ötesi operasyonlardan, stratejik seviye birliklerin barış zamanı ikmaline kadar pek çok süreçte tedarik zincirinin kesintisiz işlemesinin, başarıda belirleyici rol oynadığını ifade etti.

Askeri kariyerinin ardından, aynı prensipleri ticari taşımacılık ve tedarik zinciri danışmanlığına uyguladığını belirten Işık, özellikle karmaşık coğrafyalarda yürütülen görevlerde planlama hatalarının sahadaki etkisinin çok hızlı büyüyebildiğini vurguluyor.

Kriz Bölgelerinde İkmal Zinciri Riski

Günümüzde askeri lojistik, yalnızca malzeme taşımacılığından ibaret değil; tedarik, ikmal, ulaştırma, enerji, iletişim, sağlık ve mühimmat akışının bütüncül yönetimini kapsayan çok katmanlı bir yapıdan oluşuyor. Özellikle kriz bölgelerinde bu yapı, daha da kırılgan hale gelebiliyor.

Işık'a göre modern savaş ortamında karşılaşılan en büyük risklerden biri, lojistik zincirin tek bir noktada aksamasıyla tüm harekâtın yavaşlaması ya da sekteye uğraması. Bu nedenle NATO ve benzeri çok uluslu yapıların son yıllarda hızlı konuşlanma ve esnek tedarik modelleri üzerine yoğunlaştığını ifade eden Işık, benzer lojistik planlama modellerini bugün ABD'deki ticari lojistik müşterilerine de sunduklarını söylüyor.

Konuya ilişkin değerlendirmeler, ikmal ve lojistiğin, yalnızca muharebe sahasıyla sınırlı kalmayıp, ticari alanlarda da büyük önem arz ettiğini gösteriyor.