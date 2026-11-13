Bavyera merkezli savunma teknolojileri şirketinin Ekim 2026 sonunda tespit ettiği güvenlik ihlalinin ardından, Alman Silahlı Kuvvetleri'nin önleyici tedbir olarak envanterindeki tüm Quantum Systems hava araçlarının uçuşlarını durdurduğu öğrenildi. Financial Times'ın ortaya çıkardığı bu gelişmeyle ilgili olarak Berlin'deki Savunma Bakanlığı ise sessizliğini koruyor.

TEHDİT KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Münih yakınlarındaki Gilching tesislerinden yapılan resmi açıklamada, durumun fark edilmesinin ardından başlatılan iç soruşturmada aktif bir siber saldırının tespit edildiği doğrulandı. Şirketin bilgi teknolojileri ve güvenlik ekipleri, resmi makamlarla koordineli bir şekilde çalışarak tehdidi kısa sürede kontrol altına aldı. Yetkililer, alınan güvenlik önlemleri ve saldırının niteliği gereği sistemleri kullanan operatörler ve son kullanıcılar için sahada herhangi bir güvenlik riski bulunmadığını bildirdi.

ŞİRKET PROJELERİYLE ÖN PLANA ÇIKIYOR

Hem askeri hem de sivil alanlar için keşif ve gözetleme sistemleri geliştiren Quantum Systems, son dönemde su üstü ve su altı insansız araçları üzerine de yoğunlaşıyor. Şirketin öne çıkan projeleri arasında, yapay zeka destekli ve 10 saatten fazla kesintisiz havada kalabilen dikey kalkışlı keşif sistemi "Reliant" ile insansız platformları yöneten "Mosaic" kontrol yazılımı yer alıyor.

Ukrayna cephesinde aktif olarak kullanılan bu sistemlere yönelik saldırı, adli makamlar tarafından çok yönlü olarak soruşturulmaya devam ediyor.