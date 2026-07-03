Her fırsatta yerli ve milli olmakla övünen iktidar, Türkiye’nin yerli ve milli şirketlerini yabancı sermayeye satmaya devam ediyor. Bu satışların Türk Silahlı Kuvvetleri’ni Güçlendirme Vakfı’nın sahibi olduğu Aselsan’a kadar geldiği iddia edildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada ABD’nin BlackRock Fonu’nun ASELSAN'ı almak istediğini bunun için de Büyükelçi Tom Barrack’ın görevlendirildiğini söyledi ve “Milli değerimizi (ABD Başkanı) Trump’a mı hediye edeceksiniz” diye sordu.

KIBRIS'I UNUTMAYIN

Türkiye’nin en değerli şirketi olan, 35 milyar dolar değer biçilen 16 bin çalışanı ile 50 yıldır TSK’nın askeri haberleşme ihtiyacını karşılayan savunma sanayi devi ASELSAN’ın satışı için hazırlık yapıldığını söyleyen Arıkan, BlackRock Fonu Başkanı Larry Fink’in mart ayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi hatırlattı. “Lary Fink ile ne görüştünüz, neyin sözünü verdiniz? Bu görüşmede ASELSAN var mıydı” diye soran Arıkan, “Kıbrıs Barış Harekatı, Türkiye’nin önüne çok acı bir gerçeği koydu ve ağır bir askeri ambargo başladı. Parasıyla telsiz bile alamadık. Acı tecrübenin hemen ardından, 1975 yılında MSP-CHP koalisyon hükümetinin ortaya koyduğu güçlü iradeyle ASELSAN’ın temelleri atıldı. Bu tarihi gerçek ortadayken, ASELSAN’ın satışı, özelleştirilmesi, fona devri, iddia düzeyinde bile olsa kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Aselsan’ın ticari bir kurum olmadığını vurgulayan Arıkan şunları söyledi: “ASELSAN, bu milletin bağımsızlık iradesidir. Bu topraklarda kurulan her milli değer, yine bu toprakların iradesiyle korunacaktır.”

FİNK, ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

BlackRock Başkanı Larry Fink martta İstanbul’a gelerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

NATO Temsilcisi Whitaker övdü

NATO zirvesi Ankara’da yapılacak diye milyarlarca lira para harcayan AKP, NATO’dan aferin aldı. ABD'nin NATO nezdinde Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, Ankara zirvesi öncesi Türkiye’yi yere göğe sığdıramayan açıklamalarda bulundu.

NATO GENEL SEKRETERİ, ASELSAN’I ZİYARET ETTİ

Nisanda Türkiye’ye gelen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ASELSAN’ı ziyaret ederek, savunmada üretimi hızlandırmanın NATO için en önemli önceliklerden birisi olduğunu söyledi.

Avrupa müttefiklerin Türkiye’yi örnek alması gerektiğini savunan Whitaker, “Türkiye inanılmaz derecede yetkin bir müttefik. NATO ittifakına ve kendilerinin ve müttefiklerinin güvenliğine son derece bağlılar. Örneğin aynı anda 50 gemi üretebilecek bir sanayi tabanına sahipler. Bu nedenle bu ilişkiyi güçlendirmeye devam etmeliyiz” dedi.