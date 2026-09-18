Denizli’de düzenlenen Savunma Sanayii İl Buluşması’nda milletvekilleri arasında söz verme tartışması yaşandı. Denizli Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde Emporia Otel’de gerçekleştirilen toplantıya Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ile ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ ve ROKETSAN gibi savunma sanayii kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin’e söz verilerek kürsüde konuşma imkanı sağlandığı, Yeni Parti Denizli Milletvekili Şeref Arpacı’ya ise söz verilmediği öne sürüldü. Arpacı’nın bunun üzerine salonu terk ettiği öğrenildi.

“DOĞRU BULMUYORUM”

Yaşananların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Arpacı, TBMM Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu üyesi olduğunu hatırlatarak toplantıda kendisine söz verilmemesini eleştirdi.

Arpacı, savunma sanayiinin siyasi partilerin değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin milli meselesi olduğunu belirterek, “İktidarın milletvekili konuşacak, muhalefetin milletvekili susacak anlayışını kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

“MİLLİ DEĞERLER, İKTİDARIN SİYASİ MÜLKÜ DEĞİLDİR”

Savunma sanayii gibi milli meselelerde tüm milletvekillerinin söz söyleme ve katkı sunma hakkı bulunduğunu belirten Arpacı, farklı siyasi görüşlerin ortak akla katkı sunması gerektiğini savundu.

Arpacı açıklamasında, “Milli değerler, iktidarın siyasi mülkü değildir. Türkiye hepimizindir” ifadelerine yer verdi.

Arpacı, yaşanan tartışmaya rağmen Denizli Sanayi Odası tarafından düzenlenen etkinliğin kente ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür etti.