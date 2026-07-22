Savunma sanayinde artık yalnızca tasarım ya da platform üretimi değil, üretimin nasıl yönetildiği de doğrudan stratejik üstünlük belirleyici bir unsur olarak öne çıkıyor.

Özellikle yüksek hassasiyet gerektiren sistemlerde üretim süreçlerinin kontrolü, tedarik zinciri güvenliği ve sertifikasyon uyumluluğu kritik hale gelmiş durumda.

Bu tablo, mühendislik kadar üretim yönetiminin de savunma kapasitesinin merkezine yerleştiğini gösteriyor.

Son yıllarda Canik, Roketsan ve benzeri firmaların kritik projelerinde yürütülen üretim süreçleri bu dönüşümün en somut örnekleri arasında gösteriliyor.

Mazaka Endüstriyel A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alper Doğan ise savunma sanayinin yanı sıra elektromekanik sistemler, uluslararası ürün geliştirme ve sertifikasyon süreçlerinde edindiği deneyimle üretim yönetiminin stratejik önemine dikkat çekiyor.

Almanya ile ortak yürütülen Man Türkiye A.Ş. firmasının VIP otobüs projelerinde mekanik ekipmanların yapısal ve dinamik kuvvet analizleri üzerinde çalışan Doğan, “ Mekanik imalat projelerinde en kritik aşamalardan biri, tasarımın sahada üretilebilir ve seri imalata uygun hale getirilmesi olarak öne çıkıyor” diyor.

Tasarım–Üretim Geçişi: Savunma Sanayinde Kritik Eşik

Canik firmasının ateşli silahlar programı kapsamında yürütülen silah sistemlerine yönelik üretim optimizasyonu çalışmaları, bu geçişin ne kadar hassas bir denge gerektirdiğini ortaya koyuyor. Tasarımın yalnızca teorik doğruluğu değil, aynı zamanda üretim süreçlerine uygunluğu da artık doğrudan performans kriteri olarak değerlendiriliyor.

Roketsan A.Ş. firmasının füze lançer sistemi için yürütülen yüksek hassasiyetli mekanik üretim süreçleri ise bu aşamanın savunma sanayindeki en kritik örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Bu tür projelerde her bir parçanın tolerans aralığı, üretim yöntemi ve doğrulama süreci, sistemin genel güvenilirliğini doğrudan etkiliyor.

Üretim teknolojileri üzerine akademik çalışmalar da yürüten Alper Doğan, güneş enerjisiyle çalışan mini chiller sistemlerinin teknoekonomik tasarımı, sayısal modellenmesi ve üretimi üzerine hazırladığı bilimsel çalışmasını 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi'nde sunarak üretim süreçlerinin verimliliği ile mühendislik tasarımını akademik düzeyde de ele aldı.

“Savunma sistemlerinde üretim yönetimi artık yalnızca operasyonel bir süreç değil, doğrudan sistemin güvenilirliğini ve sahadaki performansını belirleyen stratejik bir katmandır” ifadelerini kullanan Alper Doğan, daha önce EMC, LVD ve medikal standartlara yönelik sertifikasyon süreçlerini yönetmiş ve geliştirilmesine katkı sunduğu ayak kontrol pedal sistemleriyle ulusal düzeyde tescillenen bir faydalı model çalışmasında da yer almıştı.

Tedarik Zinciri ve Sertifikasyon Baskısı: Görünmeyen Stratejik Alan

Savunma sanayinde üretim yönetimini stratejik hale getiren bir diğer unsur ise tedarik zinciri yapısındaki karmaşıklık ve sertifikasyon zorunlulukları. Özellikle Roketsan ve Aselsan onaylı tedarikçilerle yürütülen projelerde, her üretim adımının izlenebilir olması ve uluslararası standartlara uygun şekilde belgelenmesi gerekiyor.

Elektromekanik sistemlerin entegrasyonu, yalnızca üretim kabiliyeti değil aynı zamanda farklı mühendislik disiplinlerinin aynı kalite standardı altında çalışmasını zorunlu kılıyor. Bu durum, üretim yönetimini teknik bir süreç olmaktan çıkararak çok katmanlı bir koordinasyon alanına dönüştürüyor.

Mazaka Endüstriyel A.Ş. bünyesinde yürütülen savunma sanayi programlarında görev alan Doğan, özellikle uçtan uca üretim kontrolünün modern savunma sanayinde belirleyici olduğunu vurguluyor. Ona göre tasarımdan seri üretime ve saha kullanımına kadar uzanan zincirin tek bir sistem gibi yönetilebilmesi, rekabet gücünü doğrudan belirliyor.

Doğan, “Bugün savunma sanayinde rekabet, yalnızca kim daha iyi tasarlıyor sorusuyla değil, kim daha güvenilir, izlenebilir ve sertifikalı üretebiliyor sorusuyla şekilleniyor” diyerek üretim yönetiminin savunma ekosistemindeki stratejik rolünün giderek daha fazla öne çıktığını ifade ediyor.