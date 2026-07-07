Silivri’de dün Ekrem İmamoğlu’nun sanık olarak yargılandığı üç dava birden vardı. Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sabah ilk olarak 10.30’da casusluk davasının görüldüğü salonda yerini aldı. Bu davada, Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün ile birlikte yargılanan İmamoğlu, diploma davasında beyanda bulunmak üzere, 15 dakika sonra salondan ayrıldı.

SANDALYEYE ÇIKTI

İmamoğlu, saat 11.15’te diploma davasının görüldüğü duruşma salonuna girdi ve savunmasını yaptı. Duruşmaları Özgür Özel de izledi. Özel duruşmaların ardından, İmamoğlu’nun İBB davasında savunma yapmayacağını açıkladı. Özel, sandalye üstüne çıkarak yaptığı açıklamada “İddianameye konulan şeylerin kanıtı yok. Kanıt dedikleri kişiler özür diliyor. Şimdi Ekrem Başkan birinci celsede savunma yapmayacak. Ama 2. celsede yapacak. Bu zorlamayı kabul etmeyecek” dedi.

“İçeride büyük bir mücadele var ve buraya gelmeniz kolay iş değil” diyerek konuşmasına başlayan Özgür Özel “AP Türkiye Raportörü ve Avrupa Delegasyonunun burada olması çok önemliydi ancak ben burada yaşananları anlatırken utandım. İzah ederken utandım. Bunun Almanca ve İngilizce’ye çevirisi yok. Neden cezaevi içerisindeyiz diye sordular. Cezaevi içindeki duruşmaya inanamadılar” ifadelerini kullandı.

REJİM MEYDAN OKUYOR

Özel’in açıklamaları şöyle:

“Burada yapılan yargılama değil, gürültüye getirmek, değersizleştirmek ve çoktan verilmiş kararın açıklanmasını oyalanmasıdır. Rejim adalete meydan okuyor. Adalete talimat veriyor.

Bunlar her gün kendini aşıyor. Diploma Davası rakibinin diplomasını iptal ettirme, Casusluk Davası her şeyi denedim bir de bunu deneyim, İBB Davası da İstanbul’u kazananın Türkiye’yi kazanmaması lazım davasıdır.

Biz; Ekrem Başkanımızla, Mansur Başkanımızla, tüm belediye başkanlarımızla, yol arkadaşlarımızla ve örgütümüzle birlikte doğru yoldan sapmayacağız. Kimin Cumhurbaşkanı olacağının önemi yok. Ekrem Başkan, Mansur Başkan kim olursa olsun bu mücadeleyi nihayete erdireceğiz.”