İktidarın gözdesi Sayan ailesine bir koltuk daha verildi. İki ay önce Türk Telekom Başkan vekilliği görevinden ayrılan Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, bu kez, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) üyeliğine atandı.

EPDK ÜYELİĞİ

Sayan’ın kız kardeşlerinden biri Aile Bakanı, diğeri de İBB Meclis üyesi olmuştu. Üçüncü kız kardeş ise halen Bahreyn Büyükelçiliği görevinde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile yapılan atamalar ile TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek’in oğlu Çağrı Çiçek de yeniden EPDK üyeliği görevine getirildi. Daha önce TÜRKSAT ve HAVELSAN Genel Müdürlüğü yapan Hamdi Atalay ise Ulaştırma Bakan yardımcısı oldu.

8 YILDIR BAKANLIKTA

Sayan ailesinden Fatih Sayan 8 yıldır Ulaştırma Bakan Yardımcılığı görevinde bulunuyor.

Kardeşi AKP MKYK üyesi Fatma Betül Sayan ise Aile Bakanı olarak kabinede yer aldı. Diğer kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak ise bir dönem BTK üyeliği yaptı, halen de Türkiye’nin Bahreyn Büyükelçiliği görevinde bulunuyor. Koytak daha önce de Kuveyt Büyükelçiliği yapmıştı. Diğer kız kardeş Sümeyye Sayan ise İBB Meclisi Üyeliği yaptı. Aile, yıllardır kamuda üst düzey yöneticiliklere kimseye bırakmıyor.