Türkiye’de yüz binlerce yatırımcıyı etkileyen fon vurgunun siyasi ayağının derinliği giderek büyüyor. Eski bakan ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” ve “suç örgütüne üye olma” suçlamalarıyla tutuklanması ardından, AKP içerisindeki “foncuların” kim olduğu merak konusu oldu. Daha önce AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı, eski AKP Milletvekili Ertan Aydın ve AKP İstanbul Gençlik Kolları’nın eski yöneticilerinden Muhammed Yarız da fon soruşturmaları kapsamında tutuklanmıştı.

GEREKEN YAPILACAK

Savcılığın “suç örgütü” iddiasında AKP çevrelerinin yer alması, “Suç örgütünün lideri kim?” sorusunu kamuoyu gündemine taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore ziyareti dönüşü uçakta fon vurgunu için gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı: “Gerek mevzuat gerek idari tedbirler gerek yargı süreçleri hepsi yakın takibimizde. Rüşvet, usulsüzlük, suistimal, bütün bunlar tek tek ortaya çıkartılıyor. Hiç ummadığınız insanlar, bu işlerin içerisine girmişler. Yargı bunları tespit ediyor ve gerekeni yapıyor.

HESAPLAŞMA BÜYÜR MÜ?

Erdoğan, fon vurgunundan kazanç sağlayanların, “hesap vereceğinin” altını çizerken, kimlerin bu işin içinde olduğuna dair isim vermemişti. Muhalefet, aralarında siyasetçilerin ve yakınlarının da bulunduğunu ileri sürdüğü isimlerin kamuoyuna açıklanmasını istiyor. AKP içinde de soruşturmanın aydınlatılması ve sorumluların ortaya çıkarılması isteniyor.

Tayyar: Daha büyük sürprizlere hazır olun

Fon soruşturması kapsamında eski bakan ve eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasının ardından AKP’li Şamil Tayyar’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Tayyar, Kaya’nın tutuklanmasının operasyonundaki en “derin” karar olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanması, sonuçları itibariyle fon operasyonundaki en ‘derin’ karardır. Kaya’nın ‘suç örgütü üyesi’ olarak tanımlanması, kararın dikkat çekici en önemli yanıdır. Yaptıkları belki yarına kaldı ama kimsenin yanına kalmadı, kalmayacak. Bekleyin. Sadece adli değil idari ve siyasi alanda da büyük sürprizlere hazır olun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ‘hesaplaşma’ için tüm kapıları araladı.”

Bakanın oğlu adli kontrolle serbest

Türkiye’yi sarsan fon soruşturmasında, eski Milli Savunma Bakanı ve AKP Milletvekili Vecdi Gönül’ün oğlu, eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül de önceki gün tekrar ifade verdi.

RÜŞVET İDDİASI

Gönül hakkında, SPK Başkanlığı döneminde fonlar üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen manipülatif işlemleri yeterince denetlemediği gerekçesiyle “görevi kötüye kullanma” soruşturması başlatılmıştı. Gönül’ün adı ayrıca Bursa’da bir şirketin halka arz sürecine ilişkin 600 bin dolarlık rüşvet iddiası da bulunuyor. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade veren Gönül, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gönül, Hürriyet gazetesine verdiği röportajda, “Bir hissedeki bin kat artış SPK’nın gözünden kaçabilir mi?” sorusuna şu yanıtı vermişti:

TEVECCÜH DEMİŞTİ

“Denetim ve gözetimler sıkıdır. Manipülasyonun veya kural dışı bir hareketin gözden kaçması olmaz. Tabii hiçbir şey yüzde 100 de değildir. Ayrıca öncelikle delillendirmek gerekir. Halk teveccüh eder de bir hisseye yığılma olursa onu hemen ‘manipülasyon’ olarak sınıflandıramayız”

Gülerek geldi, ağladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ikinci kez ifadeye çağrılan eski AKP’li Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” ve “suç örgütüne üye olma” suçlamalarıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi. Savcılık, Kaya’nın fonların tasfiye edileceğini önceden bildiğinden şüpheleniyor.

2 MİLYARLIK KAZANÇ

Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın Nisan 2026’da 163 milyon 46 bin liralık hisse aldığı, satışlardan 2 milyar 170 milyon lira gelir elde ettiği iddia edildi. Kaya, Özata Denizcilik hisselerini 16 Eylül’de Tera Yatırım’a devretti. SPK ise bir gün sonra, 17 Eylül’de 131 fonun tasfiyesine karar verdi. Normalde hisse satışından elde edilen para iki iş günü sonra hesaba geçerken, Kaya’nın hisseleri doğrudan Tera Yatırım’a devredildi ve parası aynı gün hesabına yatırıldı. Savcılık bu işlemi şüpheli buldu.

TERA ŞÜPHELERİ

Sevk yazısında Kaya’nın Tera yöneticisi Erdin Özel’i önceden tanıdığı, yatırım sürecinde sık görüştüğü ve Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’le de temas kurduğu belirtildi. Tera’da yatırım hesabı açtığı da tespit edildi. Savcılık, bu ilişkiler ve işlemlerin zamanlaması nedeniyle Kaya’nın hisse fiyatlarını ve tasfiye kararını önceden bildiğini ileri sürdü.

Vurgun günleri attığı mesaj

Tutuklanan eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın, hisselerini elden çıkarmadan bir gün önce yaptığı sosyal medya paylaşımı yeniden gündeme geldi. Kaya, 15 Eylül 2026 tarihli paylaşımı ise şöyle: “Milletimizin kursağından kendi menfaatleri adına pahalı lokma geçmesi için her türlü tezgaha kalkışanlara karşı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü bir kabinemiz, haksızlığa ve hukuksuzluğa geçit vermeyen güçlü bir devletimiz var. Milletimize fiyat ve maliyet tuzakları kuranlara karşı Adalet Bakanlığımız öncülüğünde gerçekleştirilen bu operasyonları tebrik ediyorum”

Ağabey Sayan’a adliyede ayrıcalık

Fatma Betül Sayan Kaya’nın abisi ve eski Ulaştırma Bakan Yardımcısı ve eski BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan önceki gece Çağlayan Adliyesi’nde görüldü. Mesai sonrası gece saatlerinde adliyeye gelen Ömer Fatih Sayan’ın, sulh ceza hakimliğinin bulunduğu kata çıkmaya çalıştığı görüldü. Çevresindeki görevliler ile tartıştığı görülen abi Sayan’ın öfkeli olduğu kameraya yansıdı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde adliye görevlilerinin, Ömer Fatih Sayan’ı hakimliğin katına çıkmaması için ikna etmeye çalıştıkları görüldü. Bazı vatandaşlar ise “Akşam vakti adliye kapalıyken bu adam hangi vasıfla hakimlik koridorlarında etrafa sinir saçıyor” sorusunu sordu.