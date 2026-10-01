Özata Denizcilik hisselerine nisanda toplam 163 milyon lira yatırdığı, 5 ay sonra 2.2 milyar lira kazanç elde ettiği deşifre olan AKP’li Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın söz konusu geliri Hazine’ye iade ettiğine yönelik iddialar gündemdeki yerini koruyor.

YENİ Parti’li Zeynel Emre’nin açıklamalarının ardından, milyarlık vurgunun merkezine yerleşen Kaya, AKP’deki tüm görevlerinden istifa eti. AKP eski Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın önce 2.2 milyar lirayı Hazine’ye iade ettiği iddiaları gündeme geldi. Daha sonra ise böyle bir işlemin gerçekleşmediği öne sürüldü. Ancak ne Kaya’dan ne de resmi makamlardan konu ile ilgili açıklama gelmedi.

‘AÇIKLANMALI’

MASAK eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak da Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) bu tür olayları inceleme konusunda geç kaldığının altını çizdi ve SPK’nın Kaya hakkında halen suç duyurusunda bulunmamasının da bunun örnekleri arasında yer aldığını söyledi. Kaya’nın 2.2 milyarı Hazine’ye iade etmesi ile ilgili de Başak, konunun değerlendirilmesinde Sermaye Piyasası Kanunu’nun ‘bilgi suiistimali’ başlıklı 106’ncı ve 107. Maddelerinin ele alınabileceğini söyledi.

“İlgili kanuna göre 2.2 milyar liranın iki katı ödemesi yapılması gerekirdi” ifadelerini kullanan Başak, “SPK, ilerleyen dönemde Sayan hakkında da suç duyurusunda bulunabileceğine dair bir duyum kendisine ulaştığı için bu ödemeyi yapmış olabilir. Hakkında suç duyurusunda bulunuşmuş da olabilir. İddiaların ardından görevinden istifa etti. Belki de kendisi suç duyusunu beklemeden 2.2 milyar lirayı iade etti. Bunlar en kısa zamanda açıklığa kavuşturulmalı” dedi.

Organize sabır varmış

Fatma-İlyas Kaya çifti nisanda 163 milyon liralık Özata Denizcilik hissesi aldı.

1 ay sonra hisselerinin değeri 250 milyon lira oldu. Çekmediler.

2 ay sonra hisselerinin değeri 700 milyon lira oldu. Çekmediler.

3 ay sonra hisselerinin değeri 1.3 milyar lira oldu. Çekmediler.

4 ay sonra hisselerinin değeri 1.9 milyar lira oldu. Çekmediler.

5 ay sonra aniden sabırlarının sonuna geldiler. Hisselerini satıp 2.2 milyar lirayı çektiler. SAYANLAR ÇIKTI, FONLAR 10 GÜN SONRA BATTI.

KAYA ÇİFTİNİN İFADESİ BİLE ALINMADI

2 günde ortaya çıkar

Kaya’nın elde ettiği iddia edilen kazancın 2.2 milyar lira ile sınırlı kalmayabileceğine dikkat çeken Ramazan Başak, “SPK, Kaya’nın elde ettiği kazancı hemen bulur, bu 2.2 milyarla mı sınırlı ortaya çıkarır. MASAK uzmanları da oturdukları yerden bu paranın nereye aktarıldığını iki günde ortaya çıkarır. Banka hareketleri ortaya çıkar. Kaya gibiler kıssa sürede bulunur. Derinlemesine araştırma şart” dedi. “Bakan suçüstü yakalanmasaydı istifa edecek miydi? Para iade edilecek miydi” diye soran Başak, “Zincirleme olarak milyonlarca insan mağdur oldu. Belki de bu ay çok sayıda şirket çalışanlarının maaşını ödeyemeyecek. Bu etki dalga dalga yayılacak” dedi.

‘Muhalif olsa Silivri’deydi’

Fon krizinden etkilenen kişi sayısında artış yaşanacağına dikkat çeken MASAK eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, “Türkiye’yi sarsan, yarım milyon kişinin mağdur olduğu, milyonlarca kişinin etkilendiği bir kriz yaşanıyor. Soruşturma sürecinde ağır gidiliyor. SPK çoğu işlemde geç kalıyor. Daha proaktif olunması gerekirdi” ifadelerini kullandı. “Böyle bir soruşturmada adı geçen bakan değil de normal bir vatandaş olsaydı çoktan gözaltına alınmıştı. Muhalif bir isim olsaydı belki de Silivri’deydi. Bu süreç doğru değil” iddiasında bulundu.