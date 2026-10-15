Törende, Millî Mücadele’de destan yazan Nezahat Onbaşı, Şerife Bacı, Tayyar Rahime Hatun, Kara Fatma, Halime Çavuş ve Hafız Selman İzbel gibi kadınların fedakârlık, cesaret ve vatan sevgisiyle örülü yaşam öyküleri görüntüler eşliğinde anlatıldı. Sosyal hayatta iz bıraktılar Gecede Ankara’nın gelişimine, kalkınmasına ve toplumsal yaşamına sundukları katkılarla başkentin bilim, sanayi, iş dünyası, basın, kültür ve sosyal hayatında iz bırakan ve seymen heykeliyle onurlandırılan isimler şöyle sıralandı: Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, Nurus Yönetim Kurulu Üyesi Renan Gökyay, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, kent bilimci ve akademisyen Prof. Dr. Ruşen Keleş, OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Aydın, iş insanı Ferhat Selamoğlu, gazeteci-yazar Saygı Öztürk, hayırsever iş insanı Sait Ulusoy, Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) Genel Koordinatörü Kadim Koç ve Sakarya Meydan Muharebesi Alanı Şehitlikleri Siperleri Araştırma Koruma Derneği Başkanı Serdar Yet.

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