Saygı; diğer insanlara, kendimize, doğaya ve içinde yaşadığımız kurumlara karşı gösterdiğimiz değer, anlayış ve özeni kapsayan çok yönlü bir kavramdır. Sağlıklı ilişkiler kurmak ve toplum içinde uyumlu bir şekilde yaşamak için de temel sosyal becerilerden biridir. Ancak herkesin bu konuda aynı hassasiyeti gösterdiğini söylemek mümkün değil.

Bir insanın size gerçekten saygı duyup duymadığını anlamanın yollarından biri, davranışlarına dikkat etmektir. Çünkü saygılı insanlar, karşılarındaki kişiyi incitebilecek veya sınırlarını ihlal edebilecek bazı davranışlardan özellikle kaçınır. İşte saygılı insanların yapmadığı 5 davranış:

1. Size emanet edilen sırları başkalarına anlatmazlar

İş arayışınızdan özel hayatınızdaki sorunlara, ilişkinizden kişisel sıkıntılarınıza kadar hassas bir konuyu birine anlattığınızda, bunun aranızda kalmasını beklersiniz. Ancak bazı insanlar kendilerine güvenilerek anlatılanları başkalarıyla paylaşmaktan çekinmez.

Üstelik bunu çoğu zaman "Ama kimseye söyleme" diyerek yaparlar. Oysa size emanet edilen özel bir bilgiyi başkasına aktarmak, güven duygusunu zedelediği gibi açıkça saygısız bir davranıştır. Size gerçekten saygı duyan biri, sizin izniniz olmadan özel hayatınızla ilgili bilgileri başkalarıyla paylaşmaz.

2. Duygularınızı küçümsemezler

Yaşadığınız bir olayı anlattığınızda "Abartıyorsun", "Bunun için bu kadar üzülmeye değmez" ya da "Çok fazla kafana takıyorsun" gibi sözler duymuş olabilirsiniz.

Bu tür ifadeler, kişinin yaşadığı duyguyu anlamaya çalışmak yerine onu küçümsemek anlamına gelebilir. Oysa herkesin olaylara verdiği tepki farklıdır ve hissettiğiniz duygular için kendinizi sürekli açıklamak veya savunmak zorunda değilsiniz.

Size saygı duyan bir insan, sizinle aynı şekilde düşünmese bile duygularınızı ciddiye alır. Sizi yargılamak veya hissettiklerinizi geçersiz kılmak yerine anlamaya çalışır.

3. Sürekli sözünüzü kesmezler

Bir şey anlatmaya başladığınızda karşınızdaki kişinin hemen kendi hikâyesini anlatmaya başlaması oldukça yorucu olabilir. Siz henüz cümlenizi tamamlamadan "Ben de aynısını yaşadım" diyerek konuşmayı kendisine çevirmesi, zamanla iletişimde ciddi bir sorun yaratabilir.

Saygılı insanlar ise karşılarındaki kişinin konuşmasını tamamlamasına fırsat verir. Dinlemek, yalnızca sessiz kalmak değil, karşınızdaki kişinin anlatmak istediğine gerçekten alan açmaktır. Kendi deneyimlerini paylaşmak elbette normaldir ancak bunun için önce karşısındaki kişinin sözünü tamamlamasını bekler.

4. İstenmeden tavsiye vermezler

Bir sorun yaşadığınızda bazen çözüm aramak yerine yalnızca birinin sizi dinlemesini isteyebilirsiniz. Ancak bazı insanlar siz tavsiye istemeseniz bile ne yapmanız gerektiğini anlatmaya başlar.

"Ben olsam şöyle yapardım", "Bunu böyle yapmalısın" veya "Senin yerinde olsam..." gibi cümleler, iyi niyetle söylense bile zaman zaman karşı taraf üzerinde baskı yaratabilir.

Saygılı bir insan, her sorunun kendi çözümünü dayatmayı gerektirmediğini bilir. Tavsiye vermeden önce karşındaki kişinin gerçekten fikrini isteyip istemediğini anlamaya çalışır. Çünkü bazen ihtiyacımız olan şey bir çözüm değil, yalnızca anlaşılmaktır.

5. "Hayır" cevabını kabul ederler

Bazı insanlar karşılarındaki kişinin kararlarına saygı duymakta zorlanır. Bir daveti reddettiğinizde, bir teklif istemediğinizi söylediğinizde ya da herhangi bir konuda "hayır" dediğinizde sizi ikna etmeye çalışabilirler.

"Bir kereden bir şey olmaz", "Sadece bu seferlik yap" veya "Neden istemiyorsun?" gibi ısrarlar, kişinin sınırlarını görmezden gelmenin bir yolu haline gelebilir.

Oysa saygı, karşınızdaki kişinin sınırlarını kabul etmeyi de gerektirir. Size saygı duyan bir insan, verdiğiniz her kararın gerekçesini bilmek zorunda olmadığını bilir. "Hayır" cevabınızı değiştirmeye çalışmak yerine kararınıza saygı gösterir.

Saygı, yalnızca sözlerle değil davranışlarla gösterilir

Birinin size gerçekten saygı duyup duymadığını anlamak için söylediklerinden çok, sınırlarınıza ve duygularınıza nasıl yaklaştığına bakabilirsiniz.

Sırlarınıza sahip çıkıyor, sizi dinliyor, duygularınızı küçümsemiyor, istemediğiniz halde fikirlerini dayatmıyor ve "hayır" cevabınızı kabul ediyorsa, bu davranışlar sağlıklı bir iletişimin önemli göstergeleridir.

Belki de bu 5 maddeden bazıları size tanıdık gelmiştir. Önemli olan yalnızca çevremizdeki insanların davranışlarını fark etmek değil, zaman zaman kendi davranışlarımızı da gözden geçirmektir. Çünkü saygı, karşılıklı olarak kurulduğunda anlam kazanan bir ilişkidir.