Spencer Körfezi’nin kuzeyindeki yaklaşık 8 kilometrelik kayalık kıyı, her yıl dev mürekkep balıklarının üreme alanına dönüşüyor. Renklerini ve desenlerini hızla değiştirebilen canlıların eş bulmak için sergilediği görüntüler, bölgeye dalgıçları ve turistleri çekiyor. Ancak bu yıl beklenen büyük topluluk ortaya çıkmadı.

100 BİNDEN FAZLASI AYNI KIYIDA TOPLANIYOR

Dev Avustralya mürekkep balığı, dünyanın en büyük mürekkep balığı türü olarak biliniyor ve yalnızca Avustralya’nın güney sularında yaşıyor. Diğer bölgelerde genellikle küçük gruplar halinde görülen canlılar, Point Lowly’de on binlerce bireyden oluşan dev bir üreme topluluğu meydana getiriyor.

Dişiler yumurtalarını kayalıkların altındaki boşluklara bırakıyor. Yumurtalar yaklaşık üç ila beş ay içinde açılıyor. Yetişkinlerin üremenin ardından ölmesi nedeniyle her yıl bırakılan yumurtalar, yeni neslin devamı açısından büyük önem taşıyor.

BU YIL SADECE 44 TANE GÖRÜLDÜ

Mayıs ve haziran aylarında bölgede çalışan turizm işletmeleri sayılardaki olağan dışı düşüşü fark etti. Temmuz ayında yapılan bağımsız bir dalış araştırmasında incelenen bölgede yalnızca 44 dev mürekkep balığı ve 440 yumurta sayıldı. Önceki yıllarda aynı bölgede milyonlarca yumurta görülebiliyordu.

Düşüş geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında daha da dikkat çekici hale geliyor. Popülasyon 2020’de yaklaşık 247 bine kadar çıkmış, 2025’te ise 63 binden fazla birey kaydedilmişti. Bilim insanları 2026’daki sert düşüşü yakından takip ediyor.

ZEHİRLİ ALG PATLAMASI ŞÜPHESİ

Düşüşün kesin nedeni henüz belirlenmiş değil. Üzerinde durulan ihtimallerden biri, Güney Avustralya kıyılarını etkileyen büyük alg patlaması. Zehirli alglerin deniz canlılarını doğrudan etkileyebileceği veya besin zincirinde değişikliklere yol açabileceği değerlendiriliyor.

Gelişmeler üzerine üreme alanında yüzme, dalış ve bazı tekne faaliyetlerine geçici kısıtlamalar getirildi. Bilim insanları şimdi bölgedeki yumurtaları ve kalan mürekkep balıklarını takip ederek bu sıra dışı düşüşün gelecek yılki popülasyonu nasıl etkileyeceğini anlamaya çalışıyor.