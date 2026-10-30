Kuzey Kutup Dairesi’nin yaklaşık 400 kilometre kuzeyinde yer alan Norveç’in Alta kenti, doğanın en çarpıcı döngülerinden birine daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 70 derece kuzey enleminde kurulu kentte, 26 Kasım 2026 itibarıyla ufkun ardına çekilecek olan güneş, 16 Ocak 2027 tarihine kadar gökyüzünde görünmeyecek.

KARANLIK DEĞİL "MAVİ SAATLER"

Bölgede yerel halkın "mørketid" (karanlık zaman) olarak adlandırdığı kutup gecesi, bilinenin aksine günün 24 saati zifiri bir karanlık anlamına gelmiyor. Güneş ufuk çizgisini aşmasa da gün ortasında ufkun hemen altından süzülen ışık huzmeleri, kente birkaç saat boyunca pastel tonlarında eşsiz bir aydınlık sunuyor.

Gökyüzünün kobalt mavisi, lila ve pembe renklere büründüğü bu alacakaranlık dönemi, fotoğrafçılar ve sanatçılar arasında "mavi saatler" olarak biliniyor.

KUZEY IŞIKLARI İÇİN EN İDEAL DÖNEM

Gündüz ışığının yerini uzun alacakaranlıklara bırakması, gökyüzü tutkunları için benzersiz bir fırsat yaratıyor. Alta, tarihte inşa edilen ilk Kuzey Işıkları Gözlemevi’ne ev sahipliği yapmasıyla bilinen küresel bir merkez. Güneşin yaklaşık 52 gün boyunca doğmaması, güneş fırtınalarının atmosferle buluşması sonucu oluşan yeşil ve mor renkli Aurora Borealis danslarını izlemek için yılın en elverişli zeminini hazırlıyor.

Kutup gecesinin ardından Alta halkı, 2027 yılının Ocak ayı ortasında güneşin ilk ışıklarını dağların ardından yeniden karşılamak için geleneksel kutlamalar yapacak.