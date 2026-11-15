Macaristan’da eski Başbakan Viktor Orban döneminin üst düzey isimlerine yönelik yolsuzluk soruşturmaları sürüyor. Bu kapsamda, Orban döneminde Ulusal Kalkınma Bakanlığı görevini yürüten Miklos Sesztak hakkında gerçekleştirilen operasyonda, yaklaşık 20 milyon dolar değerinde nakit paraya el konuldu.

PARALARI ORMANLIK ALANLARA GÖMMÜŞLER

Başkent Budapeşte’nin yanı sıra üç farklı kentte düzenlenen aramalarda, paraların dikkat çekici noktalara saklandığı belirlendi. Nakitlerin bir bölümünün ormanlık alanlara gömüldüğü, bir kısmının ise tarım binaları, depolar ve konutlarda gizlendiği tespit edildi. Ayrıca tenha bir bölgede bulunan pahalı bir kasanın içinde de yüklü miktarda para ele geçirildi.

SAYIMI SEKİZ SAAT SÜRDÜ

Maliye Bakanı Andras Karman, operasyon kapsamında ele geçirilen Macar forinti, euro ve dolar cinsinden banknotların sayılması için Macaristan Devlet Hazinesi’nden 12 görevlinin çalışma yürüttüğünü açıkladı.

Beş para sayma makinesinin kullanıldığı işlem yaklaşık sekiz saatte tamamlandı. Yetkililer, el konulan paranın Macaristan Devlet Hazinesi’ne ait bir hesaba aktarıldığını bildirdi.

RÜŞVET VE KOMİSYON SUÇLAMASI

Eski Bakan Miklos Sesztak, hakkındaki suçlamaları kabul etmiyor. Sesztak, kamuya ait ulaşım şirketlerinin ikinci el otobüsleri piyasa değerinin üzerinde fiyatlarla satın alması ve kamu inşaat projeleriyle bağlantılı olarak 37 milyon doları aşan rüşvet ve yasa dışı komisyon almakla suçlanıyor.

Nisan ayında Viktor Orban’ı seçimlerde mağlup ederek 16 yıllık iktidar dönemini sona erdiren Başbakan Peter Magyar, operasyonda bulunan paraları yolsuzlukla mücadele açısından bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.

Magyar, Orban’ın liderliğindeki sağcı Fidesz Partisi ve koalisyon ortağı Hristiyan Demokrat KDNP yönetimini hedef alarak, ülkede faaliyet gösterdiğini öne sürdüğü “mafyanın” sona ereceğini söyledi.

İktidara geldikten sonra “Araf Operasyonu” adıyla yolsuzlukla mücadele girişimini başlatan Magyar yönetimi, Orban döneminde yolsuzluk yoluyla elde edildiği iddia edilen varlıkların geri alınması amacıyla Ulusal Varlıkların Telafisi ve Koruması Ofisi’ni de kurmuştu.

ORBAN'IN KARDEŞİ SORUŞTURMADA GÖZALTINA ALINDI

Orban döneminde görev yapan iki eski bakan ile eski Merkez Bankası Başkanı Gyorgy Matolcsy de farklı yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.

Geçen hafta ise eski Başbakan Viktor Orban’ın kardeşi Aron Orban, insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Ülkede eski iktidar döneminin üst düzey isimlerine yönelik soruşturmaların genişleyerek devam ettiği bildiriliyor.